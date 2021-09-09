СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения младенца в мусоропроводе

Следователи столичного главка СК России назначили и приступили к проведению доследственной проверки по факту обнаружения в мусоропроводе новорожденного.

По данным следствия, утром 9 сентября в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве была обнаружена младенец-девочка. В настоящее время ребенок госпитализирован в одну из столичных больниц. Там малышка проходит обследование, ей оказывают необходимую помощь.

"Следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Параллельно устанавливаются родители младенца", - рассказали в СКР, уточнив, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.