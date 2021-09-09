Собянин: В этом году 90% соцуслуг в Москве перевели в электронный вид

В этом году 90% соцуслуг в Москве перевели в электронный вид. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе пленарного заседания "Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия" на IV Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Гостином дворе.

Градоначальник отметил, что офисы "Мои документы" продолжают работы в Москве в полной мере. Объем помощи москвичам в социальных структурах почти не сократился даже в период пандемии.

Собянин также сообщил, что за прошедшие полтора года пандемии коронавируса модернизированная система трудоустройства в столице помогла найти работу 250 тысячам москвичей.

"Мы перевели практически весь фронт-офис "Мои документы" в системе МФЦ, где они стали открытыми и доступными, уменьшили бюрократию, уменьшили количество документов, которые необходимо сдавать, обеспечили связь с работодателями, создали специализированные центры по помощи молодежи, многодетным; тем, кто уже давно не работает - оказание психологической помощи, поддержки и перепрофилирования. И буквально за полтора года были трудоустроены четверть миллиона человек", - заявил Собянин.

По его словам, уровень безработицы в столице приблизился к тому, который был до начала пандемии.