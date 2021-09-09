Собянин: Вся система здравоохранения Москвы претерпевает глубинные изменения

Столичная система здравоохранения претерпевает глубинные изменения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках форума социальных инноваций регионов.

По его словам, отчасти к изменениям подтолкнула пандемия, хотя модернизация была запланирована ранее. "Сегодня уже два миллиона диагнозов в поликлиниках поставлены с помощью подсказок доктору на основе искусственного интеллекта. Это вот во время пандемии, - подчеркнул Собянин. - Цифровая система поликлиник и развитие Единой медицинской информационной системы идут шагами, которые не снились нам в предыдущие годы".

Также мэр рассказал, что в Москве уже полностью модифицированы десятки городских поликлиник. Теперь они работают по новым стандартам.