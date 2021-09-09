Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске

Священники Русской православной церкви (Богородское благочиние Балашихинской епархии) оказывают всестороннюю помощь и духовную поддержку пострадавшим при взрыве газа в доме в Ногинске.

Как сообщила пресс-служба Синодального отдела по благотворительности, в среду на месте гибели людей была отслужена панихида по погибшим, а также совершен молебен о помощи спасателям и врачам, которые работают на месте взрыва.

В храмах благочиния организован сбор средств, чтобы оказать помощь жертвам трагедии.

"Часть собранных средств уже передали семьям, которые остались без жилья, чтобы они могли решить какие-то свои бытовые вопросы", - сообщил благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев (Богородск - историческое название Ногинска - прим. ред.).

Он уточнил, что сбор средств продолжается, и они сразу будут передаваться пострадавшим.

Священники привезли в семьи продукты, сезонные вещи и лекарства.

"У нас также есть возможность разместить людей на приходах, в частности в Богоявленском соборе, об этом людям было объявлено, но пока такой нужды нет", - уточнил отец Марк.