Театр Романа Виктюка откроет новый сезон спектаклем "Пир"

Свой новый 25-й сезон Театр Романа Виктюка открывает 9 сентября спектаклем "Пир", который по произведениям обэриутов поставил художественный руководитель театра Дмитрий Азаров. Этот сезон обещает стать особенным - 28 октября исполняется 85 лет со дня рождения основателя театра Романа Григорьевича Виктюка, и труппа намерена отдать должное своему любимому Мастеру.

К юбилею подготовили целую программу "О Мастере. 85 лет со дня рождения", которая начнется 25 октября спектаклем "P.S. Скок в постель" в постановке актера и режиссера Игоря Неведрова. 26 октября зрители увидят восстановленный спектакль "Нежность" с Сати Спиваковой, а 27 октября - проект "Спектакль будет объявлен особо". В этот же день Ирина Михайлова, редактор телеканала "Культура", лауреат государственной премии России, представит документальный фильм "Роман Виктюк. Архивы".

День рождения Мастера театр отметит показом культового спектакля Романа Виктюка "Служанки". К юбилейной дате в театре также планируют открыть выставку художника, архитектора выставочных пространств, сценографа Алексея Трегубова.

Уникальный проект "Без права переписки" будет посвящен Дню памяти жертв политических репрессий. Его Театр Виктюка готовит вместе с московским музеем Истории ГУЛАГа. Премьера - 30 октября.

В ноябре режиссер Екатерина Корабельник представит спектакль для всей семьи "Беглецы" по книге всемирно известного шведского писателя Ульфа Старка. В театре обещают на время превратить зрительный зал в сцену. На такой эксперимент здесь решились впервые.

Худрук театра Денис Азаров готовит новую постановку гоголевских "Мертвых душ". Премьера ожидается в конце декабря.

Режиссер Никита Бехтин работает над спектаклем-"комиксом" по пьесе Михаила Чевеги "Колхозница и рабочий". А Дмитрий Бозин представит на основной сцене театра премьеру спектакля "Царь-девица" по поэме-сказке Марины Цветаевой.

В начале мая планируется премьера проекта "Москва. Москва. Москва. Прошлое, настоящее, будущее". "Спектакль будет создан в рамках документальной лаборатории, на основе текстов молодых драматургов, написанных специально для этого проекта. Площадкой для спектакля станет одна из новых локаций Москвы. Режиссеры: Александр Созонов, Семен Серзин и Тадас Монтримас (Литва)", - рассказывают в театре.

В День Победы Театр Виктюка представит проект-посвящение "Угнанные в Германию". Это истории и судьбы людей, вывезенных во время Великой Отечественной войны для работ на территорию Германии.

Продолжат работу в новом сезоне и творческие мастерские, откроется лаборатория для режиссеров-дебютантов. Также театр готовит цикл публичных лекций "Личность" и приглашает на встречи с ярчайшими представителями искусства, науки и литературы.