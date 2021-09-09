Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске

В подмосковном Ногинске спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело седьмого погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка подмосковного управления МЧС.

"В 13:13 извлечено тело девушки", - цитирует агентство собеседника. При этом источник в экстренных службах уточняет, что под завалами больше нет людей.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме 9А на улице 28 Июня Ногинска рано утром 8 сентября. Было разрушено восемь квартир. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 17. Работы на месте трагедии продолжаются.