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09.09.2021 15:57
Рубрика: Власть

Треть московских детских поликлиник перейдут на ведение электронных медкарт

Текст: Любовь Проценко
Треть московских детских поликлиник перейдут на ведение только электронных медкарт до конца этого года. Сейчас уже четыре медучреждения работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом виде. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы не только ведем медицинские карты онлайн, но и полтора года оцифровываем детские медкарты. И в конце этого года на два миллиона маленьких москвичей у нас будут собраны все данные с рождения. Так мы сможем понимать, какие риски могут возникнуть. Сейчас уже четыре детские поликлиники работают только с электронными медицинскими картами. Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов. Но мы только в самом начале пути. До конца года планируем перевести треть детских поликлиник на ведение медкарт в исключительно электронном виде", - сказала Ракова.

Собянин: В этом году 90% соцуслуг в Москве перевели в электронный вид

Полноценный переход на электронное ведение медицинских карт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. На практике это означает обеспечение преемственности всех этапов амбулаторного и стационарного лечения, обмен информацией по анамнезу пациента между врачами разных специализаций и медучреждений станет намного проще. Достоверная информация по выполненной диагностике и заключениям других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении терапии.

По желанию пациента или его законного представителя медкарту могут вести и на бумажном носителе.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС, прикрепленный к московской детской поликлинике, и быть старше 15 лет. Также родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка.

Переход на ведение медицинских документов в электронном виде осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 7 сентября 2020 года № 947н.

Популярность детских электронных медкарт за полгода выросла в столице вдвое

Внедрение проекта по электронному ведению медицинских карт стало возможно благодаря созданию единой цифровой платформы столичного здравоохранения, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема - вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для желающих посетить мероприятие очно требуется только электронная регистрация на сайте https://www.social-forum.ru/ и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19.

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