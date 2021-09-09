Три вопроса о детском чтении участникам Всемирного конгресса

Три дня в Москве будет продолжаться мозговой штурм, в котором примут участие писатели, художники, издатели, переводчики, исследователи, педагоги из 70 стран. В России впервые открывается 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY).

Не только нам кажется, что дети читают мало и в основном не то. Это проблема, волнующая весь мир. Поскольку детскую литературу называют драйвером всей книжной отрасли, из этой проблемы вырастает множество - творческих, экономических, политических.

В состав IBBY СССР вошел в 1968 году. 50 с лишним лет конгрессы IBBY проходили по всему миру, но обходили стороной нашу страну. И вот долгожданное - конгресс-2020 должен был открыться в России год назад. Но грянула пандемия, и все отложилось. Теперь главное для детской литературы событие пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн. Его главная тема - "Огромный мир сквозь призму детских книг". Все начинается с книги - какой она будет? О чем? Чему научит? Заставит ли смеяться или плакать?

Времена меняются. Старая добрая Золушка времен Гюстава Доре в новых книжках смелее открывает ножку, примеряя туфельку, становится мулаткой и даже киборгом. Есть над чем задуматься. Фото: Иллюстрация Гюстава Доре 1867 года

Накануне конгресса "РГ" расспросила четырех ключевых спикеров - специалистов по детской литературе. Бразильский писатель и художник Роже Мелло, аргентинский ученый Мемпо Джардинелли, иранский исследователь истории детской литературы Зохре Гаени и детский писатель Анастасия Орлова - им, как оказалось, есть о чем поспорить.

Детская книга - для развлечения или для воспитания?

Зохре Гаени (Иран): Детская литература - необъятное понятие. С формальной точки зрения, это совокупность произведений разных жанров, созданных как для развлечения, так и для обучения детей - в соответствии с их возрастом. Книги для малышей развлекают, но и помогают им изучать родной язык, развивать речь. Дети старшего возраста знакомятся с мировой литературой, искусством и культурой, книги помогают развивать их эмоциональный интеллект и творческие способности. Качественные и разнообразные по жанру книги открывают перед юными читателями массу возможностей и преимуществ. Главное - уметь ими правильно воспользоваться.

Роже Мелло (Бразилия): Я бы предложил больше доверять детям и прислушиваться к их точке зрения. Важно слышать их, а не просто навязывать содержание, нужное нам, взрослым. В португальском языке слово "ребенок" звучит как criança, что в буквальном переводе означает "тот, кто творит". А что он сотворит - напрямую зависит от книг, которые он прочитает...

Мемпо Джардинелли (Аргентина): …И именно поэтому важно все. Детская сказка, которая не развлекает, обречена на провал. Рассказ или стихотворение, которые не учат и не воспитывают, - несущественны и бесполезны. Если сюжет дает образец для подражания - это хорошо. Но одного этого недостаточно.

Фото: "Золушка" Анни Андерсон 1935 г.

Анастасия Орлова (Россия): А мне кажется, что детская литература никому ничем не обязана. Она может выполнять самые разные функции в зависимости от того, что в данный момент нужно конкретному ребенку. Но я так не люблю, когда в детской литературе начинают искать лишь пользу. А еще у каждого ребенка и его родителей должен быть выбор. Они сами могу решить, проведут ли они вечер с книгой и что это будет за книга.

Нужны ли юным читателям взрослые проблемы и модные повороты вечных тем?

Анастасия Орлова: Это правда, что детская литература становится все более раскрепощенной и разнообразной. Для нее почти не осталось закрытых тем. И это здорово. А у взрослых, а именно они больше всего переживают, как бы их ребенок не прочитал ничего лишнего, всегда есть выбор. Если какая-то книга кажется им слишком проблемной и нарушающей счастливый мир ребенка, родители всегда могут предложить ему альтернативу. Но я бы на их месте чуть внимательнее присмотреться к современным авторам. В их книгах много ответов на вопросы, волнующих современных детей, и подсказок, как решить ту или иную проблему. Книга поможет ребенку понять, что наш мир не так прост и однозначен. А это уже немало.

Фото: instagram.com@bookheart.ru

Зохре Гаени: На самом деле наши дети уже давно столкнулись лицом к лицу со всеми этими взрослыми и очень трудными проблемами. Иммиграция, смерть близких, болезни, сексуальные домогательства - хотелось бы оградить их от всего этого, но это невозможно, потому что наши дети живут с нами, а не в изолированном мире.

Роже Мелло: Согласен, не стоит возводить вокруг детей искусственные стены. Так называемые табу лишь мешают и подавляют, а литература, наоборот, должна помогать детям осознать и выразить собственные страхи, боль, страдания. Безусловно, у детей должно быть счастливое детство, и оно немыслимо без того катарсиса, который может подарить только художественная литература.

Но как только мы пытаемся подогнать произведение под какие-то цели или тему, оно сразу же перестает быть настоящим искусством. Литература - не синоним воспитанию. Она должна быть свободной. Смерть, агрессия, издевательства, депрессия, расовые проблемы - часть нашей жизни. Их нельзя просто так взять и извлечь из всех детских книг. Иначе они потеряют свой смысл.

Мемпо Джардинелли: А мне почему-то кажется, что когда говорят о страхах и их преодолении в детской литературе - это проблемы взрослых. Сами авторы таким образом пытаются разобраться с собственными травмами. Нужно ли это детям-читателям? Не уверен. Им не нужны наши проблемы. Но это вовсе не значит, что счастливое детство - это лишь чудеса и приключения. Как найти баланс? Следовать за здравым смыслом. Он лучший советчик.

Фото: Предоставлено издательством АСТ

Какие из книг стоит советовать детям?

Зохре Гаени: В детстве я любила читать народные легенды и сказки. Думаю, современные дети тоже должны их обязательно прочитать, потому что это часть нашего культурного наследия. Это то, что мы передаем из поколения в поколение. Если вдруг забудем и потеряем, то потеряем себя как нацию, как человечество.

Мемпо Джардинелли: Какие-то неправильные у вас дети и родители... Вся великая детская литература жива, и миллионы детей на всех языках наслаждаются ею. Неужели Золушка, Красная Шапочка, Рапунцель или Питер Пен уже состарились? Неужели "Алиса в Стране чудес", которой исполнилось 165 лет и которая переведена на все языки мира, - старая книга? Неужели русские книги Афанасьева, Горького, Пушкина, Чехова и многих других авторов, пишущих на разных языках, больше не интересны и не понятны детям четырех, семи, десяти или двенадцати лет?

Я думаю, что настоящая литература никогда не постареет, великие истории вечны. К сожалению, я не так хорошо знаю писателей-современников, но не сомневаюсь, что многие из них уже стали классиками. Роальд Даль, например. Или Мария Елена Уолш, Монтейру Лобату. Перечислять можно бесконечно. Детская и юношеская литература сейчас переживает настоящий подъем.

По-португальски слово ребенок означает "тот, кто творит". А что он сотворит - зависит от прочитанных им книг

Роже Мелло: Читайте классиков бразильской литературы! Анна Мария Мачадо, Лижия Божунга, Ziraldo (Циралдо Алвес Пинто)… У Жоржи Амаду есть потрясающая книга для детей под названием O Gato Malhado e Andorinha Sinhá ("История любви полосатого кота и синьориты ласточки"), иллюстрированная Эктором Хулио Париде Бернабо (Карибе). Это удивительная история о невозможности любви между котом и ласточкой, о трагической гибели главного героя, которой можно было бы избежать, если бы герои рискнули нарушить табу и преодолеть бессмысленные предрассудки общества.

Из современных авторов, мне кажется, достойны внимания Мария Тереза Андруэтто, Дэвид Алмонд, Цао Вэньсюань, Петр Сис, Квета Пацовска…

Анастасия Орлова: В моем детстве были совершенно чудесные книги, которые собирала в домашнюю библиотеку мама. Но не думаю, что все они понравились бы современным детям. Мир вокруг слишком изменился и продолжает меняться очень стремительно. Книги нашего детства были более медленными и раздумчивыми. Но как бы все быстро ни менялось, кое-что остается неизменным - это вечные ценности. И это есть в детских книгах.

Кстати

Три главных события Всемирного конгресса IBBY:

- Церемонии вручений премий IBBY ASAHI, iRead - а также торжественная церемония награждения лауреатов Золотой медали Х.К. Андерсена самой престижной международной награды в области детской литературы, которую называют "Малой Нобелевкой". Лауреатами 2020 года стали писательница Жаклин Вудсон из США и художник-иллюстратор Альбертина из Швейцарии.

- Выставка "Свобода быть собой", на которой представлены работы Татьяны Мавриной и Игоря Олейникова - российских иллюстраторов, удостоенных Золотой медали Х.К. Андерсена.

- Проект "Россия сквозь призму детских книг" представит миру все лучшие достижения отечественной детской литературы.

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