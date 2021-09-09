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09.09.2021 22:53
Рубрика: Экономика

В Белгороде подземный переход стал галереей с дополненной реальностью

Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Подземный пешеходный переход в центре Белгорода между корпусами госуниверситета и парком Победы всегда был местом оживленным и востребованным. И если сначала он напоминал темную нору, которую каждому хотелось как можно быстрее пробежать, то в последние годы стал чрезвычайно популярным. Сначала его стены превратились в экспозицию живописи, а теперь - в картинную галерею с дополненной реальностью.
Если раньше этот подземный переход хотелось поскорее покинуть, то теперь в нем хочется стоять и любоваться. Фото: Антон Вергу Если раньше этот подземный переход хотелось поскорее покинуть, то теперь в нем хочется стоять и любоваться. Фото: Антон Вергу
Если раньше этот подземный переход хотелось поскорее покинуть, то теперь в нем хочется стоять и любоваться. Фото: Антон Вергу

Создатель художественного решения белгородский дизайнер Анна Гамурак работу с пешеходным переходом называет интересной, но достаточно сложной. Отныне он постоянно освещен. Иначе и быть не могло, ведь на его стенах вместо привычной обывателю краски - картина белгородского художника Егора Бочарникова. Для перехода ее пришлось "адаптировать": изображение максимально точно скопировано на покрытый антивандальным составом материал. В итоге зелень травы, синева вечернего неба и разные цвета луговых растений переданы максимально ярко.

Достаточно навести на фрагмент полотна камеру смартфона, и вы увидите на этом лугу и летающих шмелей, и прыгающих зайцев

Живописное полотно, грамотная подсветка и звуковое сопровождение в обновленном переходе - далеко не все, что привлекает интерес прохожих. Если вы скачаете приложение Artivive, то с его помощью эта картина оживет. Достаточно навести на фрагмент полотна камеру смартфона, и вы увидите на этом лугу и летающих шмелей, и прыгающих зайцев.

Фото: ООО "Распадская"
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Однако и это еще не все. QR-коды, разбросанные по стенам перехода, позволяют узнать больше о луговых растениях. И информация о них может пригодиться как белгородцам, так и гостям города. Растениями, которые все привыкли видеть на местных лугах, декорируют клумбы вдоль пешеходной зоны и транспортных развязок, чтобы местные жители были как можно ближе к природе.

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