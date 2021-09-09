В депздраве назвали число сделавших прививку москвичей

Прививку от коронавируса в Москве сделали более 4,8 миллиона человек, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

РИА Новости уточняет, что такие данные содержатся в презентации к выступлению чиновника на Форуме социальных инноваций регионов.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве в декабре прошлого года и продолжается до сих пор. Сделать прививку можно в одном из 100 центров вакцинации на базе городских поликлиник, в торговых центрах и других общественных местах, а также в павильонах "Здоровая Москва" в парках.