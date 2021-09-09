В Москве на треть сократилось количество угонов и выросло число изнасилований

Согласно данным правовой статистики, которые опубликовала прокуратура Москвы, за 8 месяцев в столице было совершено 90 изнасилований. Это на 32 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время на 20 с лишним процентов сократилось количество убийц - их было совершено 115. Также почти на 35 процентов сократилось число краж из квартир, которых было совершено 319. Почти на треть до 488 случаев сократилось число угонов автомобилей в Москве.

Всего, по данным прокуратуры, за 8 месяцев в столице было зарегистрировано 99 905 преступлений. Как отметили в прокуратуре Москвы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не произошло роста преступности. Напротив, количество преступлений снизилось чуть больше, чем на один процент.