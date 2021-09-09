В Москве по заявкам начали включать отопление в социальных учреждениях

В Москве начали включать отопление в социальных учреждениях, это делается при поступлении соответствующей заявки, сообщил заместитель Мэра Петр Бирюков.

"Поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится, - отметил Петр Бирюков. - Решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий".

Заместитель Мэра напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.

"Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток, - подчеркнул Петр Бирюков. - Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности".

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. Все мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября.