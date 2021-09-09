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09.09.2021 14:03
Рубрика: Власть

В Москве соцработники будут поддерживать пациентов стационаров

Текст: Любовь Проценко

В московских стационарах социальные работники будут оказывать больным и их родственникам психологическую, организационную и социальную поддержку. Об этом эксперименте, который начинается в столице, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Фото: mos.ru
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"По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками. Это позволит продвинуть на качественно более высокий уровень услуги, которые мы предоставляем в наших медицинских учреждениях", - сказала Ракова.

Напомним, IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема - вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для желающих посетить мероприятие очно требуется только электронная регистрация на сайте и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19.

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