В Москве выявлен 1801 новый случай COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве выявлен 1801 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 480 человек. На ИВЛ находятся 262 человека.

В городе выздоровел еще 1461 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 460 093. В столице скончались 52 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.