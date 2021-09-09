В Ногинске число жертв взрыва газа выросло до четырех

Выросло число погибших при взрыве газа в подмосковном Ногинске, сообщили в МЧС. При разборе завалов было найдено тело женщины. Это уже четвертая жертва.

"Всего 15 пострадавших, 4 погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвертая погибшая - женщина", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

По-прежнему неизвестна судьба еще трех жителей дома.

Что касается версий случившегося, то пока рассматриваются две основные - человеческий фактор и техническая неисправность. По некоторым данным, эпицентр взрыва произошел в квартире, где жила многодетная семья. Не исключается, что для обогрева они могли на ночь оставить включенными газовые конфорки.