В Подмосковье откроется крупнейший центр телемедицины

Крупнейший центр телемедицины откроется в Подмосковье 15 октября. С его помощью власти надеются разгрузить очередь к узким специалистам, образовавшуюся в муниципалитетах. Как утверждает зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в среднем по области поликлиники укомплектованы врачами на 82%, стационары на 88%, а станции скорой помощи - на 79%. В 2020 году, когда объявили локдаун и отправили по домам работников старше 65 лет, многие из них из вынужденного отпуска решили не возвращаться. Так региональный здрав лишился сразу 750 врачей и 1245 медицинских сестер. И только к середине 2021-го, когда из медицинских вузов выпустились целевые студенты, которые учились по областной квоте, а из колледжей - новый поток медсестер, показатели обеспеченности медперсоналом вернулись к допандемийному уровню.

Но штаты медучреждений наполняются неравномерно. Сегодня есть муниципалитеты со стопроцентными укомплектованными штатами врачей - это Ступино, Талдом и Серебряные Пруды. Но есть и такие, где медперсонала всего 60-65% от необходимого, как, например, во Власихе, Серпухове и Реутове. Там может работать один эндокринолог или ревматолог на весь муниципалитет. Представляете, какие к ним очереди? Люди записываются в лист ожидания на два-три месяца вперед - вот так и накопился общеобластной список из 2,8 тысячи фамилий. И это, как говорят в областном минздраве, еще хорошо. В разгар второй волны пандемии в листе ожидания значились больше 11 тысяч человек.

Очереди снизили за счет того, что стали отправлять пациентов в соседние поликлиники, где есть врачи, отсутствующие в своем учреждении. Также на подработку в поликлиники посадили врачей из стационаров и открыли прием узких специалистов по выходным дням. Это помогло, но бесконечно так эксплуатировать врачей нельзя - они тоже живые люди, нуждающиеся в отдыхе после работы и в выходных днях. "Мы посчитали, что альтернативным способом решения проблемы может стать открытие центра телемедицины", - уточняет Стригункова. Его создадут на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского. Точнее, переформатируют под него центр сопровождения пациентов, перенесших COVID-19. Этот центр появился после первой волны пандемии и только в этом году принял почти 50 тысяч перенесших коронавирус пациентов. Но сейчас, когда для переболевших ковидом в поликлиниках открыли пункты углубленной диспансеризации, необходимость в центре сопровождения в МОНИКИ отпала. Теперь его место займет телемедицинский центр.

Центр телемедицины в неделю сможет обслуживать до 1,5 тысячи пациентов, которые не смогли попасть на прием к врачу в своих поликлиниках

Вести прием в нем будут и терапевты, и узкие специалисты, в том числе дефицитные во многих округах эндокринологи, неврологи, ревматологи и пульмонологи. "Они смогут обслуживать до 1,5 тысячи пациентов в неделю", - говорит Стригункова. Запись в центр телемедицины откроют к 15 октября на областном портале госуслуг. Сейчас возможности записи дорабатывают таким образом, чтобы при отсутствии талонов на прием к врачу пациент попадал не в лист ожидания, а к теледокторам.