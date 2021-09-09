Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте

Сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в крупной краже криптовалюты на сумму более 34 миллионов рублей. Кража случилась в Подмосковье, а затем "цифровой миллионер" скрывался в Рязанской области.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в полицию обратился житель Подмосковья, заявивший о похищении крупной суммы денег в цифровой валюте.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что заявитель испытывал трудности с регистрацией учетной записи на сайте криптовалютной биржи и обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который пообещал ему передать свой аккаунт в постоянное пользование, - рассказала Ирина Волк. - После того, как потерпевший получил в свое распоряжение учетную запись, он перевел на нее около 3,5 биткойна и более 221 тысячи ADA".

В переводе на обычные деньги это составляет более 34 миллионов рублей. По словам Ирины Волк, на следующий день гражданин обнаружил, что пароли для входа в учетную запись не подходят, и все его сбережения списаны. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в частном доме в Рязанской области".

Как передает ТАСС, следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").