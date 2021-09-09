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09.09.2021 13:09
Рубрика: Власть

Рафик Загрутдинов: Готовится к запуску новая бактериологическая лаборатория инфекционного комплекса "Вороновское"

Текст: Любовь Проценко

Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов: "Завершены работы по возведению бактериологической лаборатории на территории инфекционного комплекса "Вороновское". Сегодня здесь проводятся пусконаладочные работы, а запустить ее планируется уже этой осенью".

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Напомню, инфекционную больницу в Вороновском построили в 2020-м году за 37 дней, когда пандемия коронавирусной инфекции в Москве набирала силу. Городу важно было иметь как можно больше площадей, чтобы никто не остался без медицинской помощи. Получилась отличная клиника, которая спасла уже тысячи жизней. Но столичные власти продолжают ее развивать. Новая лаборатория площадью 650 кв. м, размещенная в отдельном корпусе, поможет врачам клинического центра "Вороновское" проводить все необходимые исследования как в рамках борьбы с COVID-19, так и другими инфекционными болезнями.

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