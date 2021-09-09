Амурская область получит от правительства более 2 млрд рублей

Амурская область получит от правительства более двух миллиардов рублей на помощь гражданам, пострадавшим летом от паводка.

Большая часть средств - 1,3 миллиарда - предназначена для финансовой помощи за утрату жилья. "И еще почти 700 миллионов бюджету региона на компенсацию выплат, связанных с полной или частичной утратой имущества. Прошу строго контролировать ситуацию, чтобы люди своевременно получили средства и не остались без крова", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что во время поездки на Дальний Восток проводил совещание по ликвидации последствий чрезвычайного ситуации в этом федеральном округе, были приняты решения для поддержки пострадавших граждан.