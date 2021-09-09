Как защитить права и интересы жителей северных территорий

Развитие Дальнего Востока и Арктики будет под большим вопросом, если срочно не заняться решением социальных проблем этих территорий. Существующие меры поддержки населения не приносят ожидаемого эффекта. Профсоюзы готовят предложения по законодательному совершенствованию системы социальных гарантий лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Защиту прав жителей ДФО обсудили в Дальневосточном филиале "Российской газеты". В работе "круглого стола" участвовали заместитель председателя Федерации независимых проф­союзов России (ФНПР) Давид Кришталь, председатель постоянной комиссии Генерального совета ФНПР, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин и председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.

Система госгарантий и компенсаций для северян и дальневосточников сегодня не возмещает физические, моральные и материальные затраты, связанные с работой и проживанием в экстремальных условиях. Почему это происходит?

Александр Корчагин: Районный коэффициент и северная надбавка - это, наверное, самая обсуждаемая тема. Конечно, все три стороны - власти, работодатели и профсоюзы - понимают, что госгарантии не выполняют сегодня те функции, которые в них изначально закладывались. Отмечу, что заработная плата - это вознаграждение за труд, за выполнение обязанностей в рамках трудового соглашения, а районный коэффициент и северная надбавка - добавка за работу в особых климатических условиях. Сейчас идут разговоры о снижении или отмене коэффициентов и надбавок. Что предложить взамен, что может выступить фактором компенсации? Вопрос очень сложный, его нужно решать квалифицированно.

Галина Кононенко: Развитию Дальнего Востока уделяется достаточно большое внимание, но уровень жизни здесь по-прежнему оставляет желать лучшего. Мы существенно отстаем от других регионов по реальным доходам.

По данным социологических опросов, сегодня жители края обращают внимание именно на уровень заработной платы. Конечно, их волнует реализация госгарантий, обозначенных в федеральных законах. Если государство требует от граждан неукоснительного соблюдения законодательства, то и люди в свою очередь хотят, чтобы все законодательные акты исполнялись.

Хабаровский край - единственный регион РФ, где выделено четыре климатических зоны, такова его протяженность с севера на юг. Регулирование заработной платы идет через коэффициенты: от 1,2 в южных районах до 1,4 в местностях, приравненных к Крайнему Северу, и до 1,6 на самом севере, а также надбавки за непрерывный стаж в особых климатических зонах.

Размер и порядок применения районного коэффициента определяет правительство РФ. Этот нормативный акт до сих пор не принят, поэтому продолжают использоваться нормативы, установленные еще в советское время.

В Хабаровском крае в бюджетной сфере действуют собственные региональные районные коэффициенты. При этом федеральные бюджетные учреждения, которые есть в крае, руководствуются только федеральными нормативными актами. Для них коэффициент 1,2, а на северных территориях 1,4. Повысить до уровня действующих в крае не удается в силу нормативного регулирования.

Самая большая проблема с районными коэффициентами у организаций внебюджетного сектора. Коммерческие структуры просто не могут себе это позволить. Впрочем, некоторые путем заключения коллективных договоров сохранили районный коэффициент для наемных работников.

В 2021 году заключено трехстороннее соглашение о минимальном размере заработной платы в крае. Были зафиксированы повышенные коэффициенты, которые действуют в бюджетной сфере. Но не все работодатели могут эти условия выполнить. В комитет по труду и занятости поступило несколько десятков обращений с отказом от присоединения к этому соглашению.

Не пора ли заново настраивать систему районных коэффициентов и надбавок?

Галина Кононенко: В каждом субъекте складывается собственная система использования районных коэффициентов, которая существенно отличается от действующей согласно федеральным законам. Есть где запутаться. И распутать этот клубок очень важно.

Государство собирается применить так называемую регуляторную гильотину. С 1 июня 2022 года нормативные документы с действующими районными коэффициентами должны прекратить свое существование. Но взамен пока ничего не предлагается. И профсоюзы это беспокоит, поскольку последствия могут быть очень серьезные.

Как Федерация независимых профсоюзов защищает права северян и дальневосточников?

Давид Кришталь: ФНПР с 2014 года регулярно проводит так называемые северные конференции, где мы в трехстороннем составе - представители власти, проф­союзных организаций и работодателей - обсуждаем проблемы дальневосточных и полярных территорий.

В марте 2015 года проходила вторая конференция, темой которой стало инкорпорирование законов СССР и РСФСР в законодательство РФ. Планировалось снизить размер районных коэффициентов или совсем их ликвидировать. Мы добились, чтобы это решение было снято с повестки дня, в итоге коэффициенты остались неизменными.

Чтобы переломить негативные миграционные процессы, сохранить человеческий капитал на Севере и Дальнем Востоке, необходимо создавать там привлекательные условия для жизни и работы

В 2016-м третья северная конференция была посвящена проблемам специальной оценки условий труда. Мы заявили, что новая методика несовершенна. Она не учитывала физические факторы: микроклимат, шум и многое другое при оценке условий труда. Профсоюзы согласились на принятие закона только после того, как методику "оторвали" от него. Это было сделано для того, чтобы вносить в нее изменения.

Проблема включения работодателями в минимальный размер оплаты труда районного коэффициента и северной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям Дальнего Востока была темой нашей четвертой северной конференции в 2018-м. Мы дошли до Конституционного суда, и он решил, что в состав МРОТ нельзя включать районные коэффициенты и надбавки за стаж.

Снижение пенсионного возраста стало одним из главных вопросов еще одной северной конференции, которая проходила в Салехарде 2019 году. Ее результаты мы слушали в Государственной думе, где нашли довольно большое количество союзников, считающих, что необходимо снижать возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Эта идея пока не находит поддержки в правительстве, именно поэтому она станет главной темой следующей северной конференции, которая пройдет в этом году в Архангельске.

Сейчас готовится специальное "северное" заседание Генсовета ФНПР, намеченное на ноябрь. Сформирована рабочая группа. В ходе выездных заседаний, первое из которых прошло в августе в Хабаровске, она подготовит согласованные подходы к решению проблем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Что предлагают профсоюзы?

Галина Кононенко: Нужно провести анализ сложившейся системы применения районных коэффициентов и надбавок за стаж работы в зонах с особыми климатическими условиями. До июля 2022 года требуется подготовить и обсудить с широким кругом общественности новый нормативно-правовой акт по единому подходу к районным коэффициентам и надбавкам за стаж. А еще - определить механизм финансовой поддержки организаций всех форм собственности, чтобы работодатели гарантированно обеспечивали законодательно установленные права работников северных территорий.

Александр Корчагин: Сформированы предложения, которые помогут ускорить развитие северных и дальневосточных территорий, увеличить их вклад в экономику страны. Речь идет о конкретных инициативах в части госгарантий, пенсионного обеспечения, привлечения кад­ров, транспортной доступности, жилищного обеспечения, развития здравоохранения.

Так, например, мы предлагаем исключить из расчета налога на доходы физических лиц северную надбавку и районный коэффициент, установить пониженный размер НДФЛ, сократить размер страховых взносов до минимума - семи процентов, как для ТОР, и возмещать выпадающие доходы из бюджета.

Считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию (55 лет у мужчин и 50 - у женщин), если человек отработал 15 лет в районах Крайнего Севера либо 20 лет в приравненных к ним местностях и имеет необходимый общий страховой стаж.

Есть предложения по закреплению кадров, особенно молодежи. Это целевая подготовка и переподготовка через госзаказ, выплата процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы.

Мы предлагаем развивать различные формы льготного жилищного кредитования, ввести частичную компенсацию расходов на ЖКУ с учетом действующего норматива площади жилого помещения и состава семьи, расширить предоставление льготной ипотеки под два процента годовых.

Для развития северных территорий необходимо в первую очередь создать там достойные условия для работы и жизни.