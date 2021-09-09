На Камчатке четыре медведя вышли в населенный пункт

В дежурно-диспетчерскую службу Камчатского края поступило несколько сообщений о медведях, которые выходили из леса в населенные пункты Елизовского района.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, первый раз хищников заметили вечером 8 сентября. Это были медведица с медвежонком. Звери вели себя агрессивно, и прибывшие на место охотоведы и сотрудники Росгвардии застрелили их.

Утром 9 сентября на улице Промышленной поселка Нагорного заметили еще одну медведицу с детенышем. Охотоведы направились к месту, где были замечены звери.

Местных жителей попросили соблюдать осторожность, не выходить на улицу в позднее время.