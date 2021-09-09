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09.09.2021 04:47
Рубрика: Общество

На Камчатке четыре медведя вышли в населенный пункт

Текст: Дина Непомнящая

В дежурно-диспетчерскую службу Камчатского края поступило несколько сообщений о медведях, которые выходили из леса в населенные пункты Елизовского района.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе администрации района, первый раз хищников заметили вечером 8 сентября. Это были медведица с медвежонком. Звери вели себя агрессивно, и прибывшие на место охотоведы и сотрудники Росгвардии застрелили их.

Утром 9 сентября на улице Промышленной поселка Нагорного заметили еще одну медведицу с детенышем. Охотоведы направились к месту, где были замечены звери.

Местных жителей попросили соблюдать осторожность, не выходить на улицу в позднее время.

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