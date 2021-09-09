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09.09.2021 11:41
Рубрика: Власть

Нагрянувшего на стройку главу Приморья встретил пьяный сторож

Текст: Ольга Коваль

Глава Приморского края Олег Кожемяко решил проверить, как идет строительство новой школы в поселке Волчанец. Не предупредив никого о своем визите, он приехал на стройплощадку. Однако на месте застал лишь пьяного сторожа.

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Мужчина еле стоял на ногах, открывая ворота, а затем и вовсе упал. Главе региона охранник объяснил, что у него сегодня выходной.

"Я нахожусь на объекте, тут кроме вусмерть пьяного сторожа ни одной живой души. Световой день, но работы не идут. Подавайте в ФАС на подрядчика как на недобросовестного пользователя", - возмутился Кожемяко.

Он добавил, что строителей не раз предупреждали и требовали ускорить темпы работ, но результата это не принесло.

"Будем расставаться с такими подрядчиками", - написал губернатор на своей страничке в Instagram.

Напомним, что школу в Волчанце Партизанского района возводят в рамках нацпроекта "Образование". В ее составе семь корпусов: детский сад, столовая, актовый и спортивный залы, учебные классы. Сдать учреждение должны до конца года. Обучаться в нем смогут 220 ребят.

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