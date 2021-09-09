НАСА объявило снимком дня фото, сделанное дальневосточником

На фото Антона Комлева из Приморского края запечатлена галактика Млечный Путь на фоне леса и холмов, а на переднем плане - сосна. Оно стало лучшим снимком дня по версии НАСА (национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Это федеральное ведомство правительства США ежедневно публикует самые красивые кадры со всего света на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Снимок был сделан в июле на берегу красивой приморской реки Милоградовки. Фотограф выложил его в соцсети и сделал приписку: "Пока снимал, вокруг кружили светлячки. Они удачно подыграли на снимке". Все это настроило специалистов НАСА на поэтический лад.

"Красочные звезды усеивают отдаленный фон, а яркий Альтаир виден в левом верхнем углу, - цитирует фотограф на своей странице в Instagram комментарий НАСА. - Планета Сатурн, немного ближе, была запечатлена за горизонтом в дальнем левом углу. Сразу за пределами земной атмосферы, видимой в правом верхнем углу, спутник, вращающийся по земной орбите, был пойман, оставляя полосу во время 25-секундной экспозиции. Сама атмосфера Земли была удивительно видна - в виде зеленого воздушного свечения в верхней части изображения. Наконец, совершенно случайно появился светлячок. Ты видишь это? В нижней части изображения светлячок несколько раз мигнул желтым, порхая перед холмами над рекой Милоградовка..."

Антон Комлев - известный во Владивостоке фотограф-любитель. Занимается съемкой с 2009 года. Вначале снимал пейзажи, астрофотографией всерьез увлекся с 2017-го.

Он финалист фотоконкурса "Самая красивая страна" в номинации "От заката до рассвета", победитель международного конкурса астрофотографов в номинации "Люди и космос". А также международного конкурса астрофотографии AstroCamera (Гданьск, Польша) в номинации "Астропейзаж".