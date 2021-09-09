Почему участки федеральной трассы "Колыма" похожи на проселочную дорогу

Представители регионального штаба ОНФ в Магаданской области провели мониторинг состояния федеральной автодороги "Колыма" (Якутск - Магадан). Его участники проинспектировали трассу, выяснили, как продвигается ее ремонт, выполняемый в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", выслушали мнения дальнобойщиков. И столкнулись со множеством проблем. Об этом рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Магаданской области, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Сергей Зеленков.

Водители все чаще отказываются от перевозок по "Колыме". Заработать за рейс можно 200 тысяч рублей, а потратить на покупку новой резины, запчастей и ремонт автомобиля - 400 тысяч. Фото: Наталья Мифтахутдинова

Сергей Александрович, как часто ОНФ проводит этот мониторинг? Зачем он вообще нужен?

Сергей Зеленков: Осмотр плановый, он проходит раз в два года и длится полтора месяца.

Значение его велико: ФАД "Колыма" - единственная дорожная артерия, которая соединяет Магаданскую область с центральными районами страны. Это одна из важнейших трасс Дальнего Востока, от ее состояния зависит многое.

Кто обслуживает дорогу и отвечает за нее?

Сергей Зеленков: Трасса разделена на две части. Раньше она полностью находилась в оперативном управлении структуры Росавтодора - Упрдор "Магадан" (базировалось в Магадане). В 2014 году "Колыму" передали в управление якутскому подразделению Федерального дорожного агентства - Упрдор "Вилюй" (расположено в Якутске). Мониторинг ОНФ в 2019 году показал, что с тех пор "Колыма" пришла в негодное состояние. Росавтодор отреагировал быстро: в начале 2020 года открылся магаданский филиал ДСД "Дальний Восток", в подчинение которого отошла магаданская часть трассы. Теперь базирующийся в Якутии "Вилюй" обслуживает часть от Делянкира до Нижнего Бестяха, а "Дальний Восток" от Делянкира до Магадана.

Смена управления повлияла на содержание дороги?

Сергей Зеленков: Если говорить о магаданском участке - несомненно. Сегодня дорога качественно отгрейдерована и расширена. В дождь вода на полотне не задерживается, стекает, как и должно быть. На территории Ягоднинского района мы столкнулись с несколькими участками дороги, которые можно привести в нормативное состояние только с помощью капитального ремонта. Эти участки взяты под особый контроль, сейчас готовятся проекты для проведения такого ремонта. В остальных местах дорога в хорошем состоянии.

А как обстоят дела с якутским участком?

Сергей Зеленков: Хуже, много хуже. О нормативе говорить не приходится, подрядчики здесь не работают, правда, в двух местах ведется генеральная реконструкция. Но мы не обращали особого внимания на реконструкции и капремонты, смотрели именно на содержание автодороги, потому что без этого трасса существовать не может.

От Алданской переправы до Нижнего Бестяха - нулевого километра Колымской трассы - дорога вообще не поддается никакой критике, ее просто нет. Да, в некоторых местах там укладывают асфальт, но прямо на песок! Один из участков на территории Якутии вообще вызвал недоумение. Это только на бумаге часть федеральной автодороги "Колыма", а фактически - заброшенная проселочная грунтовая дорога.

Еще одна проблема - алданская паромная переправа. Через реку Алдан нет мостового перехода, и его заменяет паромная переправа, которая входит в состав федеральной автодороги "Колыма". Так вот, перевезти свой транспорт вы можете только за отдельную плату, хотя федеральная дорога платной не является и это регулируется законодательством.

Я считаю, что заваленная "Вилюем" работа тянет вниз не только нацпроект "Безопасные и качественные автодороги", но и еще один - "Внутренний туризм". Почему? Потому что проезд на легковом автотранспорте по трассе практически невозможен, даже джипы здесь разрушаются и грузовые машины заваливаются. Мы беседовали с водителями большегрузов. Они в один голос заявили, что перевозки в Магадан по "Колыме" востребованы, но из-за плохого состояния автодороги водители от них все чаще отказываются. Оно и понятно, заработать за рейс можно примерно 200 тысяч рублей, а потратить на покупку новой резины, зап­частей и на ремонт автомобиля - 400 тысяч.

Такую же картину мы наблюдали, проводя мониторинг в 2019 году. Спустя два года ничего не изменилось, стало только хуже: идет бездумное зарывание федеральных денег в песок, а это, между прочим, миллиарды рублей.

Так что же делать в сложившейся ситуации?

Сергей Зеленков: Для "Вилюя" ФАД "Колыма" стала второстепенным объектом. Основные силы управляющая компания направила на строительство автодороги Якутск - Мирный - Иркутск. По мнению представителей нашего регионального штаба ОНФ, вывод вполне очевиден: у дороги должен быть один управленец, с которого можно спросить, заинтересованный в качественном выполнении поставленной задачи, таком же проектировании и исполнении проектов. Он уже сам будет выставлять подрядчиков и контро­лировать их работу. Делить дорогу на две управляющие организации - это неправильно.

Мы надеемся, что надзорные органы заинтересуются этой информацией. Планируем ее донести и до сотрудников областной прокуратуры, и до губернатора Магаданской области.