Почему золотодобытчики не хотят заниматься восстановлением лесов

Самая большая ошибка нынешних законодателей и Министерства природных ресурсов РФ в том, что они всю законодательную базу, связанную с недропользованием, уложили в один закон - ФЗ "О недрах". Ну не могут разные виды недропользования жить по одним законам без привязки к специфике отраслей. Причем большинство законодательных уложений заточено под углеводороды.

Возьмем, например, проблемы, связанные с лесом. И здесь, кстати, опять всех пытаются стричь под одну гребенку.

Да, мы, конечно, нарушаем земельный покров, но как можно говорить, что мы это делаем одинаково, например, с угольщиками или с железорудными добывающими предприятиями? И как можно устанавливать одинаковые нормы влияния на окружающую среду, допустим, в Москве, где, условно говоря, две тысячи человек на один квадратный километр, и у нас в Магаданской области, где одна сотая человека на гектар?

Должны быть региональные нормы предельно допустимых выбросов и прочего "воздействия". Но ведь этого нет! Нет региональных стандартов. И никаких значимых решений в этом плане в Магаданской области, да и в других регионах, не принимается. Все, к огромному сожалению, зацентрализовано до крайности.

И сейчас это в полной мере коснулось правил рекультивации и лесовосстановления. Тема крепко связана с очень больным для нас вопросом - отработкой техногенных россыпей золота. Если говорить откровенно, мы в принципе против проведения рекультивации в пределах ранее отработанных площадей месторождений россыпного золота. Приведу конкретный пример.

В начале 90-х годов прошлого века, еще в бытность Ягоднинского ГОКа, была рекультивирована отработанная площадь в долине речки Малый Ат-Юрях: выровнена поверхность, высажены деревья, лиственница кое-где поднялась, правда, очагами, но полноценного леса не выросло. А в 2007 году наша артель при­обрела лицензию на эту площадь, и за четыре сезона мы добыли на ней полторы тонны золота. На рекультивированной земле!

Отработанные площади и отвалы сами прекрасно зарастают. Так для чего тратить деньги, силы, время, если через пять-десять лет они снова пойдут в отработку?

Отработанные площади и отвалы сами прекрасно зарастают. Так для чего тратить деньги, силы, время, если через пять-десять лет они снова пойдут в отработку? То, что не смогли взять горняки в советское время, - не было соответствующей техники, технологий, никто бы не стал работать на содержаниях 0,1-0,2 грамма на куб, - сегодня успешно добывается. Ведь мы идем по старым отработкам третий-четвертый раз и без убытка для себя берем золото.

Техногенное золото на Колыме есть, и его много, не на одно поколение хватит. Только вот взять его сложно, а мы вместо концентрации усилий наших специалистов на совершенствовании производственных процессов находимся в постоянной работе по изменению, разработке и дополнению существующих форм разрешительных и отчетных документов. Эти инновации чиновников ничего общего, к сожалению, не имеют с решением непосредственно проблем россыпной золотодобычи. Для чиновников - на дворе капитализм и извлечение прибыли, а для предприятий золотодобытчиков - махровый феодализм. Нас обязывают выполнять множество абсурдных требований, одно из которых - лесовосстановление искусственным способом.

По данным, приведенным Союзом старателей России, в стране на земли лесного фонда приходится 65,8 процента земельного фонда - 1146 миллионов гектаров. При этом горными работами по состоянию на январь 2019 года нарушено 0,6 процента площади земельного фонда РФ. А непосредственно золотодобычей - 0,006 процента. Как видим, масштаб бедствия, в котором повинны золотодобытчики, сильно преувеличен.

На северо-востоке России, в частности, в Магаданской области, преобладают притундровые и редкостойные леса. По действующим испокон веку правилам на этих землях, нарушенных разработкой, практиковалось естественное лесовосстановление, то есть самозарастание. Что изменилось? Лесотундра превратилась в самшитовый лес? В заросли драгоценного кедра? Нет, просто кто-то, видимо, плохо знаком с географией и с нормативными актами, принятыми до его вступления в должность.

Не могут и не должны золотодобывающие артели иметь в своей структуре подразделения лесников, хотя законодатели настойчиво подталкивают горняков к этому

Да, мы наносим определенный ущерб окружающей среде. Но так мы же за все платим! Платим НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), платим за вредные выбросы, платим за разработку документации, определяющей, какой ущерб мы нанесли, платим за аренду земли, на которой работаем. Наконец, платим за лицензию, которая дает нам право на разработку участка недр. И рекультивацию мы проводим, прежде чем сдать отработанную площадь.

Теперь, по предложенной нам системе, мы должны купить саженцы, высадить их (и не там, где нарушили землю, а где нам укажут), через год приехать и проверить приживаемость! То есть при таком раскладе нам надо бросить добывать золото и заняться лесопосадками. Нам уже поступают предложения приобрести саженцы лиственницы...

Хотелось бы напомнить авторам таких инициатив, что наш профиль - золотодобыча и только золотодобыча, и на нее уходят все технические, людские и финансовые ресурсы предприятий. Эти требования заняться непрофильными видами деятельности - очередной абсурд. Каждый должен делать свое дело, как говорится, кто на что учился. Стало быть, надо нанимать специалистов. Но не могут и не должны артели иметь в своей структуре подразделения лесников, хотя нас настойчиво к этому подталкивают.

Восстановление лесов - это сложная и длительная процедура, требующая привлечения высококвалифицированных специалистов лесного хозяйства, научных организаций, применения специальной техники. На восстановительные мероприятия требуется до двадцати лет: нужно не только высадить семена или саженцы, но и регулярно следить и ухаживать за порослями. Но пребывание артелей в местах добычи обычно не превышает нескольких лет.

Вторая проблема - максимальный упор чиновников на лесовосстановление искусственным способом. Вместе с тем исследователи пришли к выводу, что во многих случаях гипертрофированная ориентация в лесовосстановлении на искусственный способ является экономически нецелесообразным мероприятием. За более широкое применение методов естественного возобновления древесных пород выступают многие лесоводы России, Европы и Америки.

Далее. В нормативных документах говорится, что "в случае непринятия работ по лесовосстановлению или лесоразведению лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, должны повторно провести эти работы для достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления или лесоразведения". То есть если высаженные в этом году саженцы не приживутся или сгорят в пожаре в течение последующих лет, то ответственность за повторные лесовосстановительные работы несут горнодобывающие предприятия.