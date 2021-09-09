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09.09.2021 07:35
Рубрика: Происшествия

Сахалинец украл плюшевого медведя на три миллиона рублей

Текст: Юлия Гарднер

У жительницы сахалинского города Корсаков украли три миллиона рублей, которые она хранила в игрушечном плюшевом медведе.

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С заявлением о краже из квартиры этой денежной суммы, а также золотых украшений 37-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого.

Им оказался 21-летний ранее судимый приятель дочери пострадавшей. В тот день женщины не было дома, а 18-летняя девушка пригласила в гости подозреваемого.

Пока та отвлеклась, молодой человек нашел внутри игрушки три миллиона рублей, а в комоде - 20 тысяч и золотые украшения стоимостью около 52 тысяч рублей. Все это забрал с собой и скрылся.

"По предварительным данным, похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, а ювелирные украшения передал своему товарищу, который по его просьбе сдал их в ломбард", - сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

По факту кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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