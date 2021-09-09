Сахалинец украл плюшевого медведя на три миллиона рублей

У жительницы сахалинского города Корсаков украли три миллиона рублей, которые она хранила в игрушечном плюшевом медведе.

С заявлением о краже из квартиры этой денежной суммы, а также золотых украшений 37-летняя женщина обратилась в полицию. Правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого.

Им оказался 21-летний ранее судимый приятель дочери пострадавшей. В тот день женщины не было дома, а 18-летняя девушка пригласила в гости подозреваемого.

Пока та отвлеклась, молодой человек нашел внутри игрушки три миллиона рублей, а в комоде - 20 тысяч и золотые украшения стоимостью около 52 тысяч рублей. Все это забрал с собой и скрылся.

"По предварительным данным, похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, а ювелирные украшения передал своему товарищу, который по его просьбе сдал их в ломбард", - сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

По факту кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.