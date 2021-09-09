Сможет ли Владивосток стать третьим по привлекательности городом России

По мнению министра, создание такого города возможно при объединении в агломерацию Владивостока, Артема, где живет около 100 тысяч, и нового города, куда собираются привлечь еще 300 тысяч. Новому городу уже даже придумали имя - Спутник. Как пояснил Алексей Чекунков, сначала, обсуждая проект, просто говорили про город-спутник - "через черточку", но слово, что называется, "зацепило".
Объединенный Владивосток, считает глава минвостокразвития, станет третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
На одной из сессий Восточного экономического форума обсуждение темы продолжили. Алексей Чекунков пояснил, что в первую очередь для роста владивостокской агломерации необходимо задействовать площадь ТОР "Надеждинская".
- В активе корпорации есть большие земельные участки недалеко от полуострова Де-Фриз, на которых частные девелоперы уже создают проекты современного массового жилья. Там бы мы хотели запустить масштабный план, рассчитанный не менее чем на 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока, - отметил он.
Константин Богданенко, совладелец группы компаний DNS, куда входит и компания-девелопер, тоже считает Надеждинский район перспективным. Именно в ту сторону нужно расти Владивостоку. По его информации, в Надеждинском районе в разных формах собственности у девелоперских и строительных компаний находится 1200 гектаров земли.
Словом, строить здесь готовы, хотя, по словам главы госкомпании "ДОМ.РФ" Виталия Мутко, почти половина жителей Дальнего Востока (и Приморье не исключение) не может себе позволить покупку квадратных метров. В ДФО арендуют жилье 33 процента населения, тогда как в России этот показатель равен 12-ти. При этом 47 процентов людей, арендующих жилье, никогда его не купят.
- Даже если им предложат ипотеку под ноль процентов, у них нет таких возможностей, - сказал Мутко, добавив, что помочь может развитие в регионе социальной аренды.
Но на местах на большие планы смотрят с большим скепсисом. Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, д.э.н. Александр Латкин напоминает, что идея объединения Владивостока и Артема обсуждалась лет 40 назад, но к ее реализации так и не подошли. Сложно осуществима она и сейчас, ведь нужно не только построить дома, но и найти тех, кто в них будет жить. А еще потребуется обеспечить им рабочие места.
- На данный момент люди приедут, только если раздавать им квартиры. И это вызовет негодование местного населения. Но ничего подобного, конечно, не будет. Люди едут туда, где комфортно жить, где удобно в бытовом и социальном плане, где есть высокооплачиваемая работа. К тому же зачем создавать новые города, если можно расширить имеющиеся? Такие, например, как Артем или поселок Новый. Там есть необходимые коммуникации, железнодорожная станция, рядом находится трасса, - считает ученый-экономист.
Опередить Владивосток на пути к миллиону жителей может Хабаровск. Как заявил врио главы региона Михаил Дегтярев, население столицы края увеличится до таких цифр в 2034 году.
- Миллионником нельзя стать искусственно, ни один город не может развиваться без экономики, новых производств, сферы услуг. По тем проектам, которые мы видим, мы прогнозируем занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике - и в сфере услуг и на новых производствах. Еще один момент: где люди будут жить? Нужны земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, и планы эти уже утверждены, будем вводить по миллиону квадратных метров с 2024 года, - заявил он.