Сможет ли Владивосток стать третьим по привлекательности городом России

По официальным данным, в столице Приморья (и всего Дальнего Востока) проживает порядка 600 тысяч человек. Эти цифры уже давно меняются мало. А вот край с 1990-х население теряет. Сейчас в регионе меньше двух миллионов человек. Более того, аналогичные процессы 30 лет подряд наблюдаются и в других дальневосточных субъектах. Поэтому заявление главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о превращении Владивостока в первый дальневосточный город-миллионник удивило людей, мало-мальски знакомых с ситуацией.

По мнению министра, создание такого города возможно при объединении в агломерацию Владивостока, Артема, где живет около 100 тысяч, и нового города, куда собираются привлечь еще 300 тысяч. Новому городу уже даже придумали имя - Спутник. Как пояснил Алексей Чекунков, сначала, обсуждая проект, просто говорили про город-спутник - "через черточку", но слово, что называется, "зацепило".

Объединенный Владивосток, считает глава минвостокразвития, станет третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

На одной из сессий Восточного экономического форума обсуждение темы продолжили. Алексей Чекунков пояснил, что в первую очередь для роста владивостокской агломерации необходимо задействовать площадь ТОР "Надеждинская".

- В активе корпорации есть большие земельные участки недалеко от полуострова Де-Фриз, на которых частные девелоперы уже создают проекты современного массового жилья. Там бы мы хотели запустить масштабный план, рассчитанный не менее чем на 50 тысяч жителей, где будет спроектирован небольшой пригород Владивостока, - отметил он.

Константин Богданенко, совладелец группы компаний DNS, куда входит и компания-девелопер, тоже считает Надеждинский район перспективным. Именно в ту сторону нужно расти Владивостоку. По его информации, в Надеждинском районе в разных формах собственности у девелоперских и строительных компаний находится 1200 гектаров земли.

Словом, строить здесь готовы, хотя, по словам главы гос­компании "ДОМ.РФ" Виталия Мутко, почти половина жителей Дальнего Востока (и Приморье не исключение) не может себе позволить покупку квадратных метров. В ДФО арендуют жилье 33 процента населения, тогда как в России этот показатель равен 12-ти. При этом 47 процентов людей, арендующих жилье, никогда его не купят.

Как считают в минвостокразвития, объединенный Владивосток станет третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга

- Даже если им предложат ипотеку под ноль процентов, у них нет таких возможностей, - сказал Мутко, добавив, что помочь может развитие в регионе социальной аренды.

Но на местах на большие планы смотрят с большим скепсисом. Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, д.э.н. Александр Латкин напоминает, что идея объединения Владивостока и Артема обсуждалась лет 40 назад, но к ее реализации так и не подошли. Сложно осуществима она и сейчас, ведь нужно не только построить дома, но и найти тех, кто в них будет жить. А еще потребуется обеспечить им рабочие места.

- На данный момент люди приедут, только если раздавать им квартиры. И это вызовет негодование местного населения. Но ничего подобного, конечно, не будет. Люди едут туда, где комфортно жить, где удобно в бытовом и социальном плане, где есть высокооплачиваемая работа. К тому же зачем создавать новые города, если можно расширить имеющиеся? Такие, например, как Артем или поселок Новый. Там есть необходимые коммуникации, железнодорожная станция, рядом находится трасса, - считает ученый-экономист.

Между тем

Опередить Владивосток на пути к миллиону жителей может Хабаровск. Как заявил врио главы региона Михаил Дегтярев, население столицы края увеличится до таких цифр в 2034 году.

- Миллионником нельзя стать искусственно, ни один город не может развиваться без экономики, новых производств, сферы услуг. По тем проектам, которые мы видим, мы прогнозируем занятость в Хабаровске, как в городе-миллионнике - и в сфере услуг и на новых производствах. Еще один момент: где люди будут жить? Нужны земля и новые микрорайоны. Как мы предполагаем, и планы эти уже утверждены, будем вводить по миллиону квадратных метров с 2024 года, - заявил он.