В Магадане экс-сотрудников ОБЭП осудили за взятку в 2,3 млн рублей

Двух бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по городу Магадану осудили за превышение должностных полномочий и получение взяток.

Как выяснили следователи, вознаграждения за услуги мужчины получали неоднократно. Так один из них в 2018 году "заработал" 2,3 миллиона рублей оказав услугу предпринимателю, занимавшемуся грузовыми перевозками. В 2018-2019 годах оба экс-сотрудника ОБЭП, осуществляя оперативное сопровождение расследования уголовного дела, получили Lexus LX 470 от одного из свидетелей, а взамен уничтожили некоторых из документов, изъятых в ходе следствия.

"Кроме того, полицейские покушались на получение взятки в сумме пять миллионов рублей от одного из фигурантов упомянутого уголовного дела, пообещав вернуть ему ранее изъятые договоры займа на сумму более девяти миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СК Магаданской области.

Они успели отдать документы посреднику, но деньги не получили, потому что того задержали.

За все совершенные преступления оба бывших оперативника лишились специальных званий сотрудников полиции и свободы. Один на 11 лет отправится в исправительную колонию строгого режима и заплатит штраф в пять миллионов рублей. Другой проведет в колонии строгого режима 10 лет и выплатит штраф в 2,4 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в силу.