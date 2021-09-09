В Приамурье главу золотодобывающей компании обвинили во взятке

Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Москвы. Ему вменяют дачу взятки (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ).

Обвиняемый - гендиректор золотодобывающей компании. В августе этого года он прилетел в Благовещенск. Там передал один миллион рублей в качестве взятки сотруднику регионального УФСБ России, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Взамен правоохранитель не должен был проводить проверки в отношении предпринимателя для выявления фактов незаконного оборота драгметаллов, а также не привлекать его к ответственности за нарушения.

"После передачи взятки злоумышленник был задержан", - сообщает прокуратура региона.

Дело рассмотрит Благовещенский городской суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.