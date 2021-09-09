В Забайкалье семилетний мальчик утонул в колодце

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Хилокском районе.

Поздно вечером 6 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении семилетнего мальчика в селе Харагун. Следователи и полицейские тут же выехали к месту жительства ребенка.

"В ходе осмотра в колодце, расположенном во дворе дома, было обнаружено тело мальчика", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что признаков насильственной смерти не выявлено.

По основной версии следствия, мальчик, играя во дворе, упал в колодец и утонул. Сейчас сотрудники СК допрашивают родителей ребенка, соседей, односельчан. Запрошены данные о семье в комиссии по делам несовершеннолетних.

Уголовное дело расследуется по статье причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).