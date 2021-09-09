Житель Якутии заплатит миллион за поджог семи тысяч гектаров леса

Житель Верхневилюйского района Якутии по решению суда заплатит штраф в размере миллиона рублей за поджог семи тысяч гектаров леса. Мужчину осудили за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба), сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Как установил суд, в мае этого года обвиняемый рыбачил в местности Кубалаах Далырского наслега Верхневилюйского района. Мужчина пренебрег правилами безопасности и развел костер вблизи лесного массива.

"В результате неосторожного обращения с огнем возник пожар, который уничтожил лесные насаждения на площади свыше семи тысяч гектаров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Помимо штрафа мужчине назначили наказание в виде 280 часов обязательных работ.