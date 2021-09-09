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09.09.2021 07:45
Рубрика: Происшествия

Житель Забайкалья выстрелил в приехавшего на вызов полицейского

Текст: Ольга Коваль

В ночь на четверг в поселке Смоленка Читинского района произошла стрельба. Ранения получили двое: местный житель и сотрудник полиции.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, все случилось возле поселкового бара. Между посетителями завязался конфликт, и один из мужчин выстрелил в своего оппонента. Раненого тут же увезли в больницу. На место ЧП прибыли полицейские. Пока оперативники опрашивали очевидцев потасовки, неизвестный подошел к патрульной машине и выстрелил в сторону водителя, после чего скрылся.

"Сотрудник полиции получил ранение предплечья и был госпитализирован. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

В краевом управлении следкома в свою очередь рассказали, что личность предполагаемого преступника уже удалось установить. Им оказался 38-летний житель села Маккавеево Читинского района. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ведется его розыск.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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