Житель Забайкалья выстрелил в приехавшего на вызов полицейского

В ночь на четверг в поселке Смоленка Читинского района произошла стрельба. Ранения получили двое: местный житель и сотрудник полиции.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, все случилось возле поселкового бара. Между посетителями завязался конфликт, и один из мужчин выстрелил в своего оппонента. Раненого тут же увезли в больницу. На место ЧП прибыли полицейские. Пока оперативники опрашивали очевидцев потасовки, неизвестный подошел к патрульной машине и выстрелил в сторону водителя, после чего скрылся.

"Сотрудник полиции получил ранение предплечья и был госпитализирован. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

В краевом управлении следкома в свою очередь рассказали, что личность предполагаемого преступника уже удалось установить. Им оказался 38-летний житель села Маккавеево Читинского района. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ведется его розыск.