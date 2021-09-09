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09.09.2021 15:55
Рубрика: Экономика

Башкирия планирует привлечь инвестиций на 80 млрд рублей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: https://photo.forum-zauralye.com Фото: https://photo.forum-zauralye.com
Фото: https://photo.forum-zauralye.com

Правительство Республики Башкортостан планирует подписать на третьем Всероссийском инвестиционном сабантуе более 20 соглашений на общую сумму около 79,5 миллиарда рублей и создать благодаря этому свыше 2,6 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Фото: https://forum-zauralye.com/
Событийный туризм поможет развитию малых городов

- Для нас инвестфорум - своего рода подведение итогов инвестиционной работы за год и площадка по расширению сотрудничества. Мы ориентированы на привлечение инвесторов, ведущих социально-ответственный бизнес, и будем рады поддержать тех, кто готов к долговременному сотрудничеству на благо нашей республики, - подчеркнул Андрей Назаров.

Заключение соглашений пройдет в рамках деловой программы бизнес-форума. В частности, 10 сентября предполагается подписать договор о сотрудничестве между правительством Башкирии и ООО "Макдоналдс". По данным организаторов Инвестсабантуя, в Сибай планирует приехать генеральный директор ООО "Макдоналдс" Марк Карена. Речь идет о проекте строительства и развития сети предприятий быстрого обслуживания "Макдоналдс" в Башкирии с общим объемом инвестиций до 650 млн рублей. Проект рассчитан на ближайшие пять лет и предусматривает открытие до семи новых ресторанов в регионе. Но главное, что реализация этого соглашения приведет к организации в республике около 600 новых рабочих мест. Как отметили власти региона, данное соглашение поможет создать в регионе условия для развития объектов общественного питания и простимулирует туристскую деятельность на территории Башкирии.

Кроме того, стороны обсудят вопрос открытия в республике бесплатной гостиницы "Семейная комната Роналда Макдоналда", где могли бы жить родители ребят, находящихся на длительном лечении в одной из детских больниц.

Такие "семейные комнаты" представляют собой место отдыха и домашнего уюта для родителей и их детей в больницах и внешне похожи на обычный дом. Они состоят игровой комнаты, гостиной, кухни, душевой комнаты и спален. Такие "комнаты" уже созданы при больницах в семи городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, а также Саратове, Ульяновске и Воронеже.

- Принято решение, которое сыграет важную роль в развитии Зауралья, станет стимулом для привлечения новых инвестиций для развития экономики республики, - прокомментировал предстоящее подписание премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Напомним, третий Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021" пройдет 10 сентября в городе Сибае. Организаторы мероприятия - Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан.

Кстати

В прошлом году на Инвестсабантуе "Зауралье-2020" было подписано 23 соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании. Из них восемь направлены на открытие предприятий в Сибае. Суммарный экономический эффект превысил 10 миллиардов рублей.

По итогам первого инвестиционного форума, объединившего 1,2 тысячи участников из регионов России и 11 стран мира, были заключены инвестиционные соглашения на сумму более миллиарда долларов США.

В регионах Экономика Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан

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