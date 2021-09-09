На Всероссийском Инвестсабантуе обсудят взаимодействие власти и бизнеса

Взаимодействие государства и бизнеса станет одной из главных тем для обсуждения на третьем Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2021". Мероприятие пройдет 10 сентября в Сибае. Организаторы бизнес-форума - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Правительство Республики Башкортостан.

В 2021 году Башкортостан вошел в топ-5 Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, этот факт означает, что усилия органов власти по созданию комфортных условий для бизнеса оценили сами предприниматели:

- Республика Башкортостан не только использует и адаптирует лучшие практики по работе с бизнесом, но и вырабатывает собственные уникальные решения, которые могут быть тиражированы в других регионах. Хорошим примером такой работы является практика Башкирии по привлечению бизнес-шерифов к взаимодействию с экспортерами. Этот опыт, когда заместители глав администраций выступают проводниками для предпринимателей, с помощью платформы АСИ "Смартека" уже успешно тиражируется в Ставропольском крае, - подчеркнула Светлана Чупшева.

В Сибай приедут более тысячи гостей, среди которых множество именитых политиков, бизнесменов и представителей медиасферы. К примеру, ожидается визит владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана и генерального директора "Макдоналдс" в России Марка Карена.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, Зауралье сегодня становится местом притяжения инвестиций и точкой роста промышленности в регионе. Так, буквально месяц назад в Абзелиловском районе Республики Башкортостан состоялось открытие первой очереди завода "Цемикс". Ожидается, что запуск предприятия, которое будет специализироваться на производстве сухих строительных смесей, придаст импульс росту промышленности в регионе и позволит создать новые рабочие места.

Эти и другие важные для региона и страны вопросы станут темой для обсуждения в рамках деловой программы бизнес-форума. Как рассказали организаторы мероприятия, одна из дискуссий будет посвящена "зеленому" развитию, технологиям бережливого производства и использованию экологически безопасных для человека и окружающей среды стройматериалов. Также пройдут круглые столы по вопросам повышения производительности труда и поддержки промышленного сектора экономики. Подробно обсудят участники форума значение и развитие лесопромышленного комплекса.

Актуальный вопрос, как государство и бизнес могут сообща решать проблемы с помощью механизма государственного-частного партнерства, поднимут на дискуссии при участии корпорации развития "ВЭБ.РФ". Кроме того, в рамках форума правительство Башкирии традиционно проведет заседания инвестиционного комитета в формате "Инвестиционный час", а центр стратегических разработок региона запланировал целый ряд дискуссий на тему "Инновационный научно-технологический центр - драйвер развития высокотехнологичной экономики в Башкортостане".

- Уверен, что форум станет еще одним шагом к формированию делового климата и повышению инвестиционной привлекательности всего Башкортостана и Зауралья республики. Правительство Башкортостана создает все условия для того, чтобы здесь постоянно происходили позитивные перемены. И сегодня Сибай по праву считается экономическим, культурным, образовательным центром республики. Отрадно, что здесь уже в третий раз проводится Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье", - сказал глава Республики Радий Хабиров.

Организатора форума подчеркнули, что все мероприятия будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора, и напомнили, что первый инвестиционный форум объединил 1200 участников из регионов России и 11 стран. По его итогам были заключены инвестиционные соглашения на сумму более одного миллиарда долларов США.