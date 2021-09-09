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09.09.2021 16:31

Олег Николаев: К повышению финансовой грамотности нужно привлечь НКО

Текст: Сергей Кирсанов
В работу по повышению финансовой грамотности необходимо вовлечь профильные некоммерческие организации. Такое предложение глава Чувашии Олег Николаев озвучил в ходе дискуссии в рамках Московского финансового форума.

Николаев пояснил, что сейчас НКО активно работают, но отделены от государственных форм поддержки. Стимулом их участия в финансовом просвещении может стать включение данной темы в перечень направлений поддержки Фонда президентских грантов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Интернет сегодня является одним из основных каналов, которому доверяют. Но, к сожалению, если мы зайдем на официальные сайты, то там информация очень разноплановая, разрозненная, зачастую на непонятном, чиновничьем языке. Видится целесообразным создавать именно под эгидой правительства, либо центробанка или минфина, ресурсы, которые как раз являлись бы официальными, но носили доступную и содержательную информацию по финансовой грамотности, - отметил глава республики.

Кроме того, по мнению Николаева, существует необходимость организовать единую систему оценки уровня финансовой грамотности населения с применением статистических и аналитических данных.

- Нам видится целесообразным посмотреть методику оценки уровня финансовой грамотности регионов. Мне кажется, есть смысл поработать над методологией и наложением некого единого подхода для того, чтобы мы с вами и реальную оценку проводили, и понимали, что нужно дальше делать. Потому что только понимание объективной ситуации нам позволяет дальше двигаться, - сказал Николаев.

По словам замминистра финансов РФ Михаила Котюкова, на сегодняшний день в приказ ведомства, регламентирующий мониторинг качества регионального бюджета, планируется включить два показателя - наличие программы развития финансовой грамотности и непосредственно ее успешность.

Напомним, что Чувашия стала пилотным регионом, заключившим четырехсторонне соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности с минфином России, Центральным банком и Ассоциацией банков РФ. В рамках этого были открыты республиканский центр финансовой грамотности, центр по подготовке волонтеров финансового просвещения, создан координационный совет по повышению финансовой грамотности населения, который возглавили министр финансов Чувашии и Управляющий отделением-национальным банком по республике.

По итогам оценки индекса финансовой грамотности населения за прошлый год Чувашия набрала 12,35 балла из 21 возможного и находится в группе "С" - это так называемая "золотая середина" среди регионов страны.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В республике регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности жителей. Различными активностями по этому вопросу охвачены все общеобразовательные организации, учреждения СПО и вузы республики. Порядка 85 процентов школьников (более 120 тысяч человек), около 50 процентов (более 13 тысяч человек) учащихся техникумов и колледжей регулярно участвуют в мероприятиях, направленных на улучшение знаний, умений и навыков в сфере финансов.

В целях увеличения числа жителей, заинтересованных в повышении своей финансовой грамотности, в регионе постоянно вводят новые форматы работы. Так, в этом году на форуме "Молгород" впервые организована отдельная просветительская площадка "Предпринимательство и финансовая грамотность", спикерами которой выступили руководители и специалисты крупных и средних предприятий республики.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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