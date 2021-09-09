Олег Николаев: Важно переломить тренд выбора вузов в других городах

Для Чувашии важно переломить тренд выбора выпускниками высших учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым.

По словам Николаева, в Чувашии взят курс на максимально раннюю специализацию и профориентацию детей, выявляя их способности и интересы. С прошлого года в республике к активной профориентационной работе школьников подключились ведущие промышленные предприятия. Они проводят экскурсии для детей, рассказывают про современное оборудование и перспективные разработки.

Таким образом, уверен глава региона, у школьников, пусть и не сразу, появится интерес к выбору профессии в родном регионе. В качестве примера он привел инвестпроект тракторного предприятия в рамках СПИК 2.0, который позволит развивать компетенции и технологии, отсутствующие в стране.

В свою очередь руководитель Рособрнадзора выразил мнение, что в современных условиях бороться за выпускников школ приходится каждому субъекту. Начатая в республике "ревизия" среднего профессионального образования, считает он, позволит подогнать систему под реальные запросы экономики.

- Среднее профессиональное образование - это все-таки полномочия субъектов, и здесь контрольные цифры приема вы определяете сами. Федерация здесь вообще не вмешивается, и субъект как раз-таки должен выделять целевые места на те профессии, которые здесь востребованы. Вы эту работу уже начали, и, мне кажется, может не сразу, но эффект будет очень быстрый, - заявил Музаев.

Глава ведомства также отметил, что Чувашия относится к числу "крепких" регионов по качеству образования, и серьезных вопросов по республике не возникает. Учитывая, что преобладающее количество школ в республике полилингвальны, и нагрузка на детей увеличена за счет изучения родного языка, республика показывает хорошие результаты государственной итоговой аттестации. В сводном рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования Чувашия занимает 34 место среди регионов России.

Вице-премьер - министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева отметила, что республика стабильно исполняет все рекомендации Рособрнадзора и минпросвещения России.

Так, в 2021 году 36 школ были включены в реализацию федерального проекта 500+, направленного на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.

- В рамках проекта педагоги практически в каждом районе республики проходят обучение. По итогам второго рейтинга вовлеченности в проект 500+ Чувашия находится в "зеленой зоне", - отметила Салаева.

Кроме того, республика вошла в число 10 лучших регионов России по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников и улучшила свои позиции на 4 пункта по сравнению с 2019 годом (в 2020 году заключительный этап Всероссийской олимпиады был отменен). 20 из 42 школьников одержали победу, в том числе 17 школьников стали призерами, три участника смогли стать победителями олимпиады.