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09.09.2021 10:03

Предприятия четырех отраслей в Чувашии объединятся в кластеры

Текст: Сергей Кирсанов
Предприятия отраслей станкостроения и машиностроения, а также организации по переработке сельскохозяйственного сырья и переработчики отходов в Чувашии намерены объединиться в единые кластеры. Об этом стало известно на заседании Общественного совета при главе региона, где обсуждалось развитие кластерных инициатив.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По словам Олега Николаева, в республике необходимо задействовать как можно больше инструментов, способствующих процессам кластеризации.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Формы поддержки все есть, с 1 января следующего года ожидается внесение изменений в порядок формирования кластеров. Мы можем заявить, что в течение трех лет приведем кластер в соответствии со стандартами, а дальше будем создавать производственные площадки. На эти инвестиционные ниши мы должны быть ориентированы, - заявил руководитель региона.

Заместитель председателя кабмина Чувашии Дмитрий Краснов в свою очередь пояснил, что кластеризация стимулирует инвестиции в основной капитал и позволяет предприятиям сэкономить расходы на логистику, а также получить существенную государственную поддержку.

- Субсидируется до 30 процентов всех затрат на реализацию совместного проекта предприятий кластера. В сентябре минпромторгом России будет разыгрываться первый конкурс, где будут отбирать по 44-му постановлению проекты кластеров. Мы в этом году подадим первый проект по созданию высокотехнологического пищевого оборудования. Также формируется пакет документов для включения в реестр кластера производителей изделий для оснащения помещений, - отметил вице-премьер.

В настоящее время в республике сформировано три промышленных кластера. В кооперации предприятия республики выпускают электротехнику, двери, пищевое оборудование.

- При локализации в республике производства сельхозтракторов малой мощности в индустриальном партнерстве с итальянским машиностроительным концерном планируется участие в кооперационных связях местных поставщиков. Мы видим, что появляются инвестиционные ниши с местными производителями, здесь мы также рассматриваем предприятия республики. Появляется возможность создать кластер производителей сельхозтракторов, - добавил Краснов.

Создание новых кооперационных связей необходимо, прежде всего, для повышения конкурентоспособности продукции.

По мнению председателя Общественного совета при главе Чувашии Наталии Партасовой, в регионе много профильных предприятий, но возникает вопрос взаимодействия между ними. Кластерное развитие даст возможность создавать в Чувашии новые продукты.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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