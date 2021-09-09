Событийный туризм поможет развитию малых городов

В Башкирии на третьем Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2021" покажут, как событийный туризм может помочь оживить экономику отдаленных территорий. Одна из дискуссий форума будет посвящена теме устойчивого развития регионов и социальных инвестиций в экономику малых территорий.

Напомним, что Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021" состоится в Сибае - небольшом городе, который является промышленным, культурным и образовательным центром Башкирского Зауралья и обладает большим потенциалом для дальнейшего экономического роста. На форум приедут более тысячи именитых политиков, бизнесменов и представителей медиасферы со всей страны. Мероприятие пройдет в уникальном формате: гости примут участие не только в бизнес-форуме, но и познакомятся с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана.

Как рассказали организаторы форума, 10 сентября гости форума станут свидетелями этношоу. Сотни людей пройдут по улицам города в национальных костюмах болгар, чеченцев, украинцев, татар, башкир, русских, узбеков, таджиков и других национальностей. Парад костюмов завершится на площади, где фольклорные коллективы покажут концертную программу.

Также в рамках Инвестсабантуя запланировано два гастрономических фестиваля: республиканский конкурс-фестиваль блюд национальной кухни и "КумысFEST". Гости и участники бизнес-форума смогут попробовать знаменитый напиток кочевников - кумыс, узнать об истории напитка, его пользе и особенностях производства. И даже при желании подоить кобылу.

Культурно-развлекательную программу инвестиционного сабантуя продолжит танцевальное шоу-концерт "Street beat" и сибайские коллективы. Подарком от организаторов форума станет выступление в формате open air народной артистки России Валерии. Звезда отечественной эстрады споет как уже полюбившиеся композиции, так и новые песни. Некоторые из хитов прозвучат в акустических аранжировках. Кульминацией вечера станет праздничный фейерверк.

Напомним, бизнес-форум "Зауралье-2021" организован при поддержке Агентства стратегических инициатив и правительства Республики Башкортостан.