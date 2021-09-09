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09.09.2021 16:45
Рубрика: Власть

В Чувашии продлили срок предоставления земли многодетным семьям

Текст: Сергей Кирсанов
Срок действия закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашии продлен до конца 2026 года. Соответствующую поправку одобрило правительство региона.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Действие программы в предыдущей редакции завершалось в декабре 2021 года. Теперь право на получение бесплатного участка в собственность сохранится в течение ближайших пяти лет. Сделать это могут семьи, воспитывающие трех и более детей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Как пояснил заместитель председателя правительства Чувашии - министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, закон теперь предусматривает и максимальный размер предоставляемых земельных участков. Это связано с введением в республике нового вида административных единиц - муниципальных округов.

- Для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства предусмотрено 0,15 гектара, для ведения огородничества - 0,1 гектара, - отметил Краснов.

Напомним, ранее в этом году в республике был принят целый ряд дополнительных мер поддержки многодетных семей в соответствии с указом, подписанным главой Чувашии Олегом Николаевым. Среди них, в частности, улучшение жилищных условий семей, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, возможность направить республиканский материнский капитал на покупку автотранспорта и обеспечение детей из многодетных и малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах.

На заседании кабмина Чувашии стало известно еще об одном новшестве социальной сферы. По решению правительства льготы на платные занятия в физкультурно-оздоровительных организациях республики получат граждане, сопровождающие инвалида I группы, неработающего инвалида II группы или ребенка-инвалида.

- Принятие решения будет способствовать выполнению показателя проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" по вовлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в систематические занятия физкультурой и спортом, - прокомментировала и.о. министра физической культуры и спорта Татьяна Рябинина.

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