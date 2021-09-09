В Марий Эл при взрыве газа в квартире пострадали два человека

Два человека были ранены в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Звениговском районе Марий Эл.

По данным Единой диспетчерской службы района, ЧП случилось в поселке Красногорский, в двухподъездном здании с 16 жилыми помещениями. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, с ожогами разной степени тяжести их доставили в больницу. Медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

По словам главы Звениговского района РМЭ Владимира Геронтьева, которые приводит ТАСС, эвакуация остальных жителей не требуется, постройка не получила повреждений несущих конструкций. Причиной случившегося, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с газовыми приборами.