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09.09.2021 16:48
Рубрика: Происшествия

В Марий Эл при взрыве газа в квартире пострадали два человека

Текст: Сергей Кирсанов

Два человека были ранены в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Звениговском районе Марий Эл.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Число погибших при взрыве дома в Ногинске увеличилось до 7

По данным Единой диспетчерской службы района, ЧП случилось в поселке Красногорский, в двухподъездном здании с 16 жилыми помещениями. Взрывной волной в квартире выбило дверь и окно.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, с ожогами разной степени тяжести их доставили в больницу. Медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести.

По словам главы Звениговского района РМЭ Владимира Геронтьева, которые приводит ТАСС, эвакуация остальных жителей не требуется, постройка не получила повреждений несущих конструкций. Причиной случившегося, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с газовыми приборами.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Взрывы газа в домах

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