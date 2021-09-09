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09.09.2021 21:10
Рубрика: Власть

В Нижегородской области стартовали российско-белорусские учения "Запад-2021"

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
В нижегородской области на полигоне Мулино состоялась церемония открытия совместного стратегического учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". На плацу полевого лагеря прошло торжественное построение военнослужащих, которые будут задействованы в маневрах. На флагштоках был поднят флаг учения и государственные флаги стран-участниц.

Активная фаза учений начнется с 10 сентября, а пока на полигонах проверяется готовность техники и средств связи.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Так, военные связисты и специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы оборудовали на полигонах пункты управления и защищенные узлы связи. На пунктах управления установлены цифровые каналы передачи информации, налажена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, видеоконференцсвязи. Кроме того, специалисты радиоэлектронной борьбы создали скрытую систему управления войсками и защитили пункты управления от беспилотников условного противника.

Как заявил замминистра обороны РФ Николай Панков, мероприятие такого масштаба во многом уникально. "Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил", - сказал Панков.

По его словам, учения помогают выработать единое понимание в подготовке войск. Кроме того, они укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между военнослужащими.

Панков подчеркнул, что эти маневры носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. Кроме того, они нужны для повышения оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств.

В маневрах будут участвовать до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов

Учения пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Беларуси.

Всего в маневрах будут участвовать до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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