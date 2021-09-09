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09.09.2021 16:25

В Оренбургской области назвали лидеров региональной экономики

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
В Оренбурге состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований "Лидер экономики Оренбургской области". Он ежегодно проводится в регионе для выявления и масштабирования лучших практик, успешно применяемых местными предприятиями, организациями и муниципалитетами. Именно они обеспечивают устойчивое развитие региональной экономики и социальную стабильность в трудовых коллективах.
Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург" Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"
Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"

По итогам конкурсного отбора предприятие "Газпром добыча Оренбург" удостоено золотого знака "Лидер экономики", признано победителем в номинациях "Организация высокой социальной эффективности", "Лидер экологической ответственности", "Лучшая корпоративная практика стимулирования здорового образа жизни", а также оно является лауреатом в номинации "Лидер энергоэффективности". Обладателем высшей награды конкурса - золотого знака - "Газпром добыча Оренбург" стало в 15-й раз.

Фото: Пресс-служба компании "Газпром добыча Оренбург"
Газодобытчики Оренбуржья повысят культуру безопасности

В этом году впервые пяти предприятиям региона, в том числе ООО "Газпром добыча Оренбург", вручили медаль "Лучший работодатель Оренбуржья" за высокие показатели в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

- Последние полтора года мы живем и работаем в новых условиях. И мы понимаем, что сохранить лидерские позиции сейчас значительно труднее. Но вы достойно проходите эти испытания. Своим трудом доказываете, что профессиональный подход, гибкость и оперативность в принятии решений, быстрая смена приоритетов, адекватный отклик на актуальные изменения конъюнктуры могут помочь в преодолении любых трудностей, - отметил на церемонии награждения победителей конкурса губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Экономика постепенно восстанавливается. Положительная динамика заметна по всем ключевым макроэкономическим показателям. И сейчас очень важно сохранить рабочие места, максимально снизить негативные последствия пандемии. Наша совместная с бизнесом задача - достижение национальных целей развития, озвученных Президентом России. Это рост производительности труда, заработной платы работников, сохранение жизни и здоровья людей.

- "Общество "Газпром добыча Оренбург" - социально-ответственное предприятие, надежный налогоплательщик, - говорит заместитель генерального директора ООО "Газпром добыча Оренбург" Сергей Шалимов. - Это многократно подтверждено званием "Лидера экономики" региона. Мы всегда готовы к конструктивному сотрудничеству с региональной властью и отраслевым бизнес-сообществом, продолжаем оказывать поддержку населению.

Фото: Пресс-служба "Газпром добыча Оренбург"
В школах Оренбуржья открылись новые "Газпром-классы"

В этом году в конкурсном отборе принимали участие более 900 предприятий региона. На областной этап вышли 153 номинанта от 67 организаций и 16 муниципальных образований. Победителей определяли по методике, разработанной Экспертным институтом РСПП и Министерством экономики РФ. В ее основу положен численный расчёт показателей экономической деятельности номинантов. При этом в зависимости от номинации учитывалось от 11 до 35 показателей, в том числе рост объема выручки и производительности труда, эффективность использования капитала и основных средств, налоговые выплаты в бюджет региона, инвестиции, текучесть кадров, затраты на экологию, оздоровление и охрану труда, задолженности перед бюджетами. Оценка деятельности каждой организации проводится не только в сравнении с динамикой работы каждого предприятия на протяжении двух и более лет, но и в сравнении с деятельностью работы других предприятий отрасли в регионе. Такой подход позволяет руководителям объективно оценить эффективность своей работы.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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