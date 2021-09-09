Стартовали стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021"

В Нижегородской области на полигоне "Мулино" прошла церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

Как сообщили в минобороны РФ, слова приветствия от министра обороны РФ Сергея Шойгу участникам совместного учения "Запад-2021" передал статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

"Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил", - сказал Панков.

По его словам, учения помогают выработать единое понимание в подготовке войск. Кроме того, они укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества.

Панков подчеркнул, что эти маневры носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях. Кроме того, они нужны для повышения оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Как сообщалось, учения пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.

Всего в маневрах будут участвовать до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.