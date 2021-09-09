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09.09.2021 20:00
Рубрика: Общество

Врачи спасли от ковида десятидневного малыша

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
В детской республиканской больнице Татарстана спасли от ковида десятидневного малыша.

Мы в кабинете у заместителя главного врача, кандидата медицинских наук Альмиры Мустафаевой. Не скрою, что приехала сюда вместе с командой врачей "Волны здоровья" - кардиологами, неврологами, эндокринологами, ортопедами, челюстно-лицевыми хирургами, чтобы посмотреть, как идет прием ведущими специалистами из Москвы ребятишек Татарстана. Но получилось не об этом, потому как просто невозможно умолчать о случае из практики этой больницы. Судите сами.

Фото: Олеся Курпяева
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Альмира Анасовна рассказала о том, как к ним поступил десятидневный малыш с диагнозом ковид. Мальчик родился в положенный срок, с нормальным весом, и его здоровье опасений не вызывало. Но на дворе пандемия. И однажды мама взяла его с собой в торговый центр. Правда, нет достоверных данных, чтобы говорить о том, что именно посещение людного места стало причиной ковида. Однако факт есть факт: через десять дней после рождения - коронавирус.

Тут надо сказать о том, что детская республиканская без перебоев принимает плановых больных. И при этом здесь 66 ковидных изолированных коек - "красная зона". Вот в это отделение и поступил крохотный пациент. "Никаких особенностей в его лечении не было", - замечает Альмира Анасовна. Технология отработана. Она годится не только взрослым. Хотя врачи признаются, что было непросто. Не раз казалось, спасение уходит... Упоминаю об этом потому, что у нас порой принято предъявлять разные претензии врачам, забывая, что именно их настойчивое мужество, нацеленное на спасение, дает результаты.

Технология лечения отработана. Она годится не только взрослым. Хотя врачи признаются, что было непросто

После трех недель лечения мама и малыш, обзаведясь кучей справок о выздоровлении, покинули ковидное отделение. Сейчас за здоровьем мальчика наблюдают в поликлинике больницы.

Вместо послесловия
Альмира Мустафаева - не только главный врач больницы, но и мама двоих детей. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Альмира Мустафаева приходит в больницу в 7.30 утра. Во сколько уходит домой - вопроса не задаю. Как и для большинства врачей, он непредсказуем. И к такому ритму, особенно в условиях пандемии, не привыкать. Такой ритм - дело обычное. У моей собеседницы муж тоже врач. У нее двенадцатилетний сын и пятилетняя дочь. Альмире повезло, у нее есть бабушки и дедушки, которые помогают вести такой образ жизни.

- Очень тяжело болеют те дети, у которых помимо ковида есть сопутcтвующие патологии, - говорит Альмира. - В таких ситуациях нельзя обойтись без ИВЛ. Вы спрашиваете, есть все лекарства? Отвечаю уверенно: есть все.

Есть не только лекарства. Есть и достойный, хорошо подготовленный персонал. В этой крупнейшей многопрофильной детской больнице проводится более двух тысяч операций в год. В том числе сердечно-сосудистые, нейрохирургические, урологические... В июне открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на сто коек. А на будущий год в республиканской детской будет задействована технология трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

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