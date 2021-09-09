Врачи спасли от ковида десятидневного малыша

Мы в кабинете у заместителя главного врача, кандидата медицинских наук Альмиры Мустафаевой. Не скрою, что приехала сюда вместе с командой врачей "Волны здоровья" - кардиологами, неврологами, эндокринологами, ортопедами, челюстно-лицевыми хирургами, чтобы посмотреть, как идет прием ведущими специалистами из Москвы ребятишек Татарстана. Но получилось не об этом, потому как просто невозможно умолчать о случае из практики этой больницы. Судите сами.
Альмира Анасовна рассказала о том, как к ним поступил десятидневный малыш с диагнозом ковид. Мальчик родился в положенный срок, с нормальным весом, и его здоровье опасений не вызывало. Но на дворе пандемия. И однажды мама взяла его с собой в торговый центр. Правда, нет достоверных данных, чтобы говорить о том, что именно посещение людного места стало причиной ковида. Однако факт есть факт: через десять дней после рождения - коронавирус.
Тут надо сказать о том, что детская республиканская без перебоев принимает плановых больных. И при этом здесь 66 ковидных изолированных коек - "красная зона". Вот в это отделение и поступил крохотный пациент. "Никаких особенностей в его лечении не было", - замечает Альмира Анасовна. Технология отработана. Она годится не только взрослым. Хотя врачи признаются, что было непросто. Не раз казалось, спасение уходит... Упоминаю об этом потому, что у нас порой принято предъявлять разные претензии врачам, забывая, что именно их настойчивое мужество, нацеленное на спасение, дает результаты.
После трех недель лечения мама и малыш, обзаведясь кучей справок о выздоровлении, покинули ковидное отделение. Сейчас за здоровьем мальчика наблюдают в поликлинике больницы.
Альмира Мустафаева приходит в больницу в 7.30 утра. Во сколько уходит домой - вопроса не задаю. Как и для большинства врачей, он непредсказуем. И к такому ритму, особенно в условиях пандемии, не привыкать. Такой ритм - дело обычное. У моей собеседницы муж тоже врач. У нее двенадцатилетний сын и пятилетняя дочь. Альмире повезло, у нее есть бабушки и дедушки, которые помогают вести такой образ жизни.
- Очень тяжело болеют те дети, у которых помимо ковида есть сопутcтвующие патологии, - говорит Альмира. - В таких ситуациях нельзя обойтись без ИВЛ. Вы спрашиваете, есть все лекарства? Отвечаю уверенно: есть все.
Есть не только лекарства. Есть и достойный, хорошо подготовленный персонал. В этой крупнейшей многопрофильной детской больнице проводится более двух тысяч операций в год. В том числе сердечно-сосудистые, нейрохирургические, урологические... В июне открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на сто коек. А на будущий год в республиканской детской будет задействована технология трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.