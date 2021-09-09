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09.09.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Задержан организатор заказных убийств через даркнет

Текст: Иван Петров

О задержании необычного преступника сообщили в четверг в Следственном комитете России. С одной стороны, он относится к киберпреступникам, поскольку криминальную деятельность вел в интернете. С другой, он не обчищал банковские счета, как делают большинство "сетевых" злоумышленников, а организовывал реальные убийства.

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"В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело по факту убийства в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области, и приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга, - напомнила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Ранее по этому делу был задержан исполнитель преступления, а также пособники, осуществлявшие сбор персональных данных и сведений о местонахождении потерпевших, а также передачу их исполнителю убийства".

Указанные лица находятся под стражей, им предъявлены обвинения по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

"В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в "теневом" сегменте интернета ("даркнете"). Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг", - отметили в СК России.

Так, по данным следствия, мужчина причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов исполнителям этих преступлений.

Отмечается, что деятельность указанного незаконного сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. "Оплата принималась в криптовалюте либо через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц", - уточнила Петренко.

"В городе Ижевске при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан 38-летний местный житель, который, по имеющимся сведениям, администрировал аккаунт в одном из мессенджеров, использовавшемся организатором покушения на убийство и других преступлений", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках по месту проживания задержанного изъято большое количество компьютерной техники, сотовых телефонов, кроме того, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следователи проверят задержанного на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Петренко уточнила, что расследованием этого дела занимается отдел, специализирующийся на расследовании преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это спецподразделение, пояснила Петренко, было создано по решению председателя СК России Александра Бастрыкина "в связи с возросшим количеством таких преступлений, позволяющем говорить о них как об угрозе национальной безопасности".

Напомним, громкое убийство следователя Евгении Шишкиной в подмосковном Красногорске, как было установлено, было заказано и организовано через даркнет.

Эксперты назвали опасности даркнета для пользователей
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