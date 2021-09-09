Депутаты заксобрания выступили за особый статус комплекса "Сказочный"

Новости

В Роспотребнадзоре назвали срок перерыва между прививками от гриппа и COVID 15:17
МЧС: Пришло более тысячи писем с соболезнованиями по поводу гибели Зиничева 15:13
Николас Кейдж впервые снимется в вестерне 15:12
Путин: РФ не допустит оправдания планов преступников, развязавших II мировую войну 15:09
Украинка Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене 14:56
Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и погибших в Ногинске 14:54
Посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского поезд запустили в московском метро 14:49
Нарушающие закон иностранные компании обязали маркировать контент в Сети 14:36
В Ленобласти отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 14:34
В Северной Македонии объявили траур по погибшим при пожаре в больнице 14:29
Эксперт оценил стоимость авиабилетов на курорты Египта 14:24
Фото и видео: Бориса Краснова похоронили на Троекуровском кладбище 14:18
В депздраве назвали число сделавших прививку москвичей 14:16
Российские огнеметы сорвали наступление "противника" на "Рубеже-2021" 14:15
Полиция арестовала напавшего с ножом на людей на АЗС в британском Бристоле 13:58
В России на следующей неделе появится ПЦР-тест для вируса Нипах 13:53
Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом 13:45
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске 13:42
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу 13:37
Зендея-режиссер будет брать на главные роли только чернокожих женщин 13:37
Законопроект о ликвидации накопленного вреда внесут в Думу осенью 13:32
В Минске прокомментировали учения "Запад-2021" 13:24
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ 13:21
В Ногинске извлекли из-под завалов тело шестого погибшего при взрыве газа 13:14
Вторая фаза испытаний вакцины ФМБА от коронавируса пройдет до конца года 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 14:07
Рубрика: Власть

Депутаты заксобрания выступили за особый статус комплекса "Сказочный"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Участники комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по экологии провели выездное заседание на территории микрорайона Шлюз Советского района Новосибирска.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

Дело в том, что представители общественности предлагают создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) - Шлюзовской лесоболотный комплекс "Сказочный".

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Андрей Шимкив обсудил строительство новой школы в Новосибирске

По словам жителей микрорайона, под рекреацию люди используют примерно одну шестую часть из всех 513 гектаров леса, остальное - это фактически заповедные места, где находятся краснокнижные виды флоры и фауны.

По словам сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доктора биологических наук Олега Костерина, лес уникален тем, что здесь есть нетронутые заболоченные площадки, очень богатые флористически.

- Там мы можем встретить лиственницы естественного произрастания, венерин башмачок, обитают тритон обыкновенный, уж, совы, перламутровка непарная (дальневосточный вид бабочки), - рассказал депутатам ученый.

- Мы увидели настоящий лес, который нужно защитить от вандалов и построек. Неспроста жители района бьются уже не первый год, чтобы придать особый статус территории, - отметил председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев. - Необходимо этот лес оставить на века в черте Новосибирска. У нас не так много осталось лесов.

Председатель и члены комиссии заксобрания выразили однозначную поддержку инициативе жителей.

Депутат Александр Аксененко отметил огромную заслугу общественников, которые в свое время настояли, чтобы лес этот не был застроен, и по настоящее время отстаивают идею сохранения шлюзовского лесного массива.

По информации парламентария, мэрия уже начала кадастровые работы в отношении данного участка. Лесоболотный комплекс "Сказочный" вошел в короткий список по присвоению ему особо охраняемого статуса, как и лесопарк Синягина, Караканский и Заельцовский боры.

Депутат Денис Субботин уверен, что в "Сказочном" нельзя ничего строить.

- Это понимают и в правительстве региона, и в заксобрании. И мэрии, насколько мне известно. Я уверен, мы примем правильное решение, которое сохранит этот лес. Сохранит таким, каким мы его сейчас видим, - подчеркнул Денис Субботин.

Заместитель председателя комиссии по экологии Юрий Кошкин поддержал коллег, к его решению присоединились члены комиссии: Анастасия Андронова, Ирина Диденко, Роман Казаков, Николай Машкарин.

- Это замечательный пример взаимодействия общественности и депутатов. Огромную работу проделали общественники, представители научного сообщества, чтобы объяснить ценность территории. Гражданская позиция побудила людей обратиться к депутатам. Мы всегда рады таким инициативам. И будем их поддерживать, - сказал заместитель председателя комиссии по экологии заксобрания Сергей Конько.

Представители правительства области, мэрии Новосибирска доложили, что уже сделано и что планируется для того, чтобы придать особый статус шлюзовскому лесоболотному комплексу.

Между тем

В ближайшее время по предложению депутатов Законодательного собрания министерство природных ресурсов и экологии региона должно будет подготовить рекомендации относительно того, как сохранить лесоболотный комплекс и восстановить его экосистему. Затем их рассмотрит комиссия по экологии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Законодательное собрание Новосибирской области

Главное сегодня

Путин лично простится с Зиничевым
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией