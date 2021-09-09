Депутаты заксобрания выступили за особый статус комплекса "Сказочный"

Участники комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по экологии провели выездное заседание на территории микрорайона Шлюз Советского района Новосибирска.

Дело в том, что представители общественности предлагают создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) - Шлюзовской лесоболотный комплекс "Сказочный".

По словам жителей микрорайона, под рекреацию люди используют примерно одну шестую часть из всех 513 гектаров леса, остальное - это фактически заповедные места, где находятся краснокнижные виды флоры и фауны.

По словам сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН доктора биологических наук Олега Костерина, лес уникален тем, что здесь есть нетронутые заболоченные площадки, очень богатые флористически.

- Там мы можем встретить лиственницы естественного произрастания, венерин башмачок, обитают тритон обыкновенный, уж, совы, перламутровка непарная (дальневосточный вид бабочки), - рассказал депутатам ученый.

- Мы увидели настоящий лес, который нужно защитить от вандалов и построек. Неспроста жители района бьются уже не первый год, чтобы придать особый статус территории, - отметил председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев. - Необходимо этот лес оставить на века в черте Новосибирска. У нас не так много осталось лесов.

Председатель и члены комиссии заксобрания выразили однозначную поддержку инициативе жителей.

Депутат Александр Аксененко отметил огромную заслугу общественников, которые в свое время настояли, чтобы лес этот не был застроен, и по настоящее время отстаивают идею сохранения шлюзовского лесного массива.

По информации парламентария, мэрия уже начала кадастровые работы в отношении данного участка. Лесоболотный комплекс "Сказочный" вошел в короткий список по присвоению ему особо охраняемого статуса, как и лесопарк Синягина, Караканский и Заельцовский боры.

Депутат Денис Субботин уверен, что в "Сказочном" нельзя ничего строить.

- Это понимают и в правительстве региона, и в заксобрании. И мэрии, насколько мне известно. Я уверен, мы примем правильное решение, которое сохранит этот лес. Сохранит таким, каким мы его сейчас видим, - подчеркнул Денис Субботин.

Заместитель председателя комиссии по экологии Юрий Кошкин поддержал коллег, к его решению присоединились члены комиссии: Анастасия Андронова, Ирина Диденко, Роман Казаков, Николай Машкарин.

- Это замечательный пример взаимодействия общественности и депутатов. Огромную работу проделали общественники, представители научного сообщества, чтобы объяснить ценность территории. Гражданская позиция побудила людей обратиться к депутатам. Мы всегда рады таким инициативам. И будем их поддерживать, - сказал заместитель председателя комиссии по экологии заксобрания Сергей Конько.

Представители правительства области, мэрии Новосибирска доложили, что уже сделано и что планируется для того, чтобы придать особый статус шлюзовскому лесоболотному комплексу.

Между тем

В ближайшее время по предложению депутатов Законодательного собрания министерство природных ресурсов и экологии региона должно будет подготовить рекомендации относительно того, как сохранить лесоболотный комплекс и восстановить его экосистему. Затем их рассмотрит комиссия по экологии.