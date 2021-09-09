Диетолог рассказал, какие продукты помогут избежать осенней хандры

Барнаульский врач-диетолог Алексей Шелягин рассказал о том, какие продукты помогут избежать плохого настроения осенью.

Доктор объяснил почему с приходом сентября становится все тяжелее и тяжелее вставать по утрам. Дни становятся короче и холоднее, солнышка все меньше, витамин D уже не вырабатывается в том количестве, которое нужно организму. Однако если выполнять простые правила и рекомендации, то осенняя хандра обойдет вас стороной.

- В рацион нужно обязательно включить ферментированные продукты: кефир, закваску, квашеную капусту и свеклу. Организм при приеме этих продуктов понимает, что все хорошо и не стоит экономить энергию, - советует Алексей Шелягин.

Организм необходимо поддержать и витамином С. Он присутствует в отваре шиповника, цитрусовых, киви, запеченном в кожуре картофеле. Лишняя защита от вирусов и бактерий в холодное время года не помешает.

В ежедневном меню должны быть и полезные жиры: орехи, тыквенные семечки, кунжут (лучше черный) , Омега 3 - сельдь, скумбрия, мойва.

- В общем, радуга на тарелке каждый день - главное правило осени! - утверждает диетолог.

Шелягин рекомендует также активно двигаться.

- Организму надо намекнуть, что он не медведь и в спячку впадать не стоит, - резюмирует доктор.