Есть ли польза от Сибирской венчурной ярмарки

Самый частый вопрос, который мне задавали журналисты и участники прошедшего в Новосибирске международного форума технологического развития "Технопром": "В чем ценность и практическая польза от Сибирской венчурной ярмарки?" Так как в вопросе две составляющие, то и ответ можно разделить.

Если говорить о практической пользе, то за последнюю пару лет участники ярмарки смогли привлечь около 250 миллионов рублей инвестиций. Об этом я сообщил вице-премьеру российского правительства Дмитрию Чернышенко во время осмотра правительственной делегацией экспозиции "Технопрома". 250 миллионов - хорошая цифра, потому что для стартапа каждая тысяча рублей на счету.

Что касается ценности Сибирской венчурной ярмарки, то ею была и остается экспертиза проектов, которую проводят ведущие федеральные и зарубежные специалисты в области инноваций и инвестирования. Питч-сессии (от английского pitch - выставлять на продажу), участие в дискуссионных площадках и простое общение за чашкой кофе в эти два дня дают очень многое. Например, можно привить навык взгляда на проект с другой стороны - глазами инвестора, который хочет видеть работающий инструмент и отдачу от своих вложений, составить грамотный бизнес-план, получить опыт презентации своих разработок перед очень придирчивой и критичной публикой.

Новосибирск считается центром сибирской науки. При этом массово коммерциализировать научные идеи и создавать необходимые продукты мы пока учимся. Ярмарка в этом помогает - развивает компетенции, расширяет кругозор, показывает ориентиры, куда двигаться.

Видим направления и для себя. Например, увеличение числа участников. Когда-то ярмарка действительно была сибирской, к нам приезжали инноваторы из других регионов. Потом наступил период стагнации. Сейчас думаем о возвращении к былым масштабам. Расстояния до Томска и Кемерова небольшие, их легко преодолеть, но здесь важно развивать заинтересованность для соседей.

Как это сделать? Через расширение деловой части мероприятия - новые дискуссии и мастер-классы, куда можно пригласить большее число федеральных и международных экспертов, от которых инноваторы получат обратную связь по своим проектам. Плотнее работать с бизнес-ангелами, крупными российскими и зарубежными венчурными фондами, показывать, что проекты наших компаний уже прошли стадию НИОКР и готовы к серийному производству - это было обязательным условием в 2021 году, и я считаю, что оно позволило собрать сильный состав участников. Сразу четыре компании, по мнению экспертного жюри, имеют хорошие перспективы для выхода на мировой рынок.

А всего в этом году свои проекты представили 25 новосибирских инновационных компаний, десять из которых - резиденты технопарка. На стадии отбора получено сорок заявок, примерно треть из них - от вузов и научных институтов.

Такая оценка, на мой взгляд, может стать точкой роста не только для этих четырех компаний, но и для всей нашей ярмарки. "Мы готовим компании для всего мира" - этими словами можно заинтересовать любого инвестора.