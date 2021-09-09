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09.09.2021 12:20
Рубрика: Власть

Губернатор поручил синхронизировать работы при ремонте дорог Новосибирска

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников потребовал синхронизировать работу по ремонту коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог в Новосибирске, особенно если речь идет об объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Во время выездного совещания глава региона осмотрел объекты улично-дорожной сети (УДС) Новосибирска, которые ремонтировали в рамках нацпроекта БКД в 2018, 2020 и 2021 годах. Ситуацию регулярно контролируют областные власти.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Андрей Травников напомнил, что еще в прошлом году обращал внимание на эту проблему, просил изменить технологию и подход к организации работ, совместить замену покрытия на проезжей части с работами по укреплению колодезных "стаканов", замене люков.

- С пониманием отношусь к ситуации этого года: мы летом выделили средства на ремонт большого количества объектов. Объемы серьезные, и, может, коммунальщики не успевали реагировать, хотя это нужно делать. Что касается объектов БКД, то тут все четко спланировано, узнать о том, что мы будем делать в следующем году, можно уже сейчас. Нужно не просто делиться планами и уведомлять, а требовать синхронизировать работы, - обозначил задачу глава области.

Еще одной темой обсуждения стали применяемые в дорожно-ремонтных работах технологии. Губернатор подчеркнул, что необходимо менять подход к проведению дорожно-строительных работ, избавляясь от устаревших и внедряя эффективные технологии.

- Даже те, что существуют уже несколько лет, преподносятся как инновационные, а те, которые существуют десятилетиями, - только начинают внедряться в работу, - заметил Андрей Травников.

Как доложил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, город приобрел установки, с помощью которых можно привозить асфальтобетон на место производства работ. До этого их не было. Кроме того, впервые за несколько лет в городе используют технологию заливки швов, которая значительно продлевает срок службы покрытия.

По данным пресс-службы областного правительства, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Новосибирской области уже выполнен ремонт 37 дорожных объектов, в планах - 116. Финансирование составило 6,8 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

В числе объектов УДС Новосибирска, отремонтированных по нацпроекту БКД, - улица Советская. Общая площадь ремонта составила 40,6 тысячи квадратных метров. Стоимость работ - 36,9 миллиона рублей. Второй объект, на котором побывали участники совещания, - 800-метровый участок ул. Сибирской - от Вокзальной магистрали до ул. Советской. Работы стоимостью почти 10 миллионов рублей завершили в этом году. Еще одна точка выездного совещания - участок Красного проспекта, от улицы Максима Горького до ул. Колыванской, его отремонтировали в 2018 году.

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