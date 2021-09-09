Кто и как контролирует качество ремонта омских дорог

Эксперты, проверяющие качество ремонтных работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Омской области, вынесли подрядчикам более 600 замечаний. Большинство выявленных дефектов (78 процентов) уже устранили. Специалисты утверждают: такое число претензий говорит о том, что контроль в дорожной сфере налажен.

- Дороги, обновляемые в рамках нацпроекта, специалисты проверяют тщательно и многократно, - пояснил корреспонденту "РГ" региональный министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев. - Контроль осуществляют Росавтодор, ФГБУ "Росдортехнология", главное управление контрактной системы Омской области. Плюс созданная три года назад общественная организация. Претензии у экспертов стандартные: трещины и сколы, разрыв и размыв полотна, обвал обочин и колейность.

Между тем небрежная работа сегодня обходится дорого. Гарантийный срок службы отремонтированного полотна составляет четыре года, на протяжении которых все недочеты подрядчикам приходится устранять за свой счет. Наибольшее число недоделок, как правило, выявляется весной, когда дороги проходят испытание влагой и перепадом температур. В период распутицы урон полотну наносят большегрузы. Поэтому подрядчики с доводами проверяющих соглашаются далеко не всегда, и споры приходится продолжать в суде.

Эксперты признают, что работы им прибавилось. Сегодня по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в регионе строят и ремонтируют большое количество объектов. В этом году в дорожный фонд Омской области заложена рекордная сумма - 14,2 миллиарда рублей (на 2,2 миллиарда больше, чем в 2020-м). Предстоит построить 25 километров и обновить 450 километров трасс, что почти на треть превышает прошлогодний показатель. Выполнено более 60 процентов работ, но, по словам специалистов, уже к концу сентября эта цифра вырастет до 95.

- Большинство работ находится на завершающей стадии, - утверждает Антон Заев. - Дело в том, что они развернуты сразу на 68 объектах - 31 городском и 37 сельских. В целях оптимизации затрат подрядчики работают поэтапно. Сначала на всех магистралях формируют полотно, потом везде закатывают асфальт, мостят тротуары и, наконец, проводят благоустройство придорожной территории, устанавливают ограждения, наносят разметку. Как раз сейчас идут благоустроительные работы.

В этом году ямочный ремонт выполнен на площади более 300 тысяч квадратных метров. 14,4 процента средств дорожного фонда направлено на финансирование работ на социально значимых дорогах, ведущих к школам, клиникам, стадионам, паркам, туристическим объектам, расположенным в том числе и в сельской местности.

В начале реализации программы о комплексном подходе к дорожному ремонту никто даже не мечтал: общее состояние омских магистралей и улиц было настолько плачевным, что первостепенной задачей считалось привести в порядок как можно больше километров полотна. Теперь стандарты совсем другие. Дороги и в городе, и в сельских населенных пунктах ремонтируют только в комплексе с обустройством ливневки, бордюров и тротуаров, транспортных карманов и остановочных павильонов, монтажом фонарей и дорожных знаков.

Контрактная система помогла избавить отрасль от недобросовестных подрядчиков, сформировала черный список тех, с кем не стоит связываться. В последнее время договоры с дорожными компаниями заключают на два-три года.

И это тоже идет на пользу делу. Зная, что будут обеспечены работой, подрядчики увеличивают штатную численность сотрудников, покупают в лизинг асфальтовые линии, технику, заранее запасаются стройматериалами. Поэтому при повсеместно растущих ценах сохраняют рентабельность. И теперь даже в распутицу уже можно быстро и комфортно добраться в Тару, Большеречье, Русскую Поляну, Полтавку.

Очевидно, что изменилась культура дорожного строительства.

- Сначала мы очень критично отнеслись к ремонту нашей старой улицы, поскольку для города она не основная. И даже организовали дежурство. Но потом убедились, что в этом нет надобности, - рассказала корреспонденту "РГ" пенсионерка с улицы Труда Мария Рогова. - Дорожники работали с утра до вечера. Чистая форма, новая техника, ежедневные планерки с начальством. Грамотный ремонт и четкая организация автомобильного движения. Сейчас не улица - загляденье.

Сегодня нормативным требованиям в Омской области соответствуют 43,6 процента дорог (год назад было 41,9). По данным регионального минстроя, до конца 2024 года (когда завершится нацпроект) городские дороги должны быть обновлены на 85 процентов, региональные - на 50. Пока строители идут с опережением графика, осваивая объемы 2022 года, и лидируют в стране по количеству сданных объектов.

Помимо нацпроекта, омичи активно участвуют в других дорожных конкурсах. В частности, уже одобрена заявка Омской области на получение 655,4 миллиона рублей по программе "Комплексное развитие сельских территорий" (самая крупная сумма из выделенных регионам РФ). На эти деньги будет построено и отремонтировано одиннадцать дорог общей протяженностью 32 километра.

Реализация нацпроекта заканчивается в 2024-м, но сегодня идет подготовка новой государственной дорожной программы, рассчитанной до 2030 года, которая позволит привести в нормативное состояние все региональные магистрали и улицы.

Между тем

В рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Омской области" на 56-м километре региональной трассы "Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области" открыто движение по новому железобетонному мосту через реку Тарбугу. Сооружение длиной 18,5 метра и подходами по 200 метров заменило аварийный мост. Стоимость работ превысила 61 миллион рублей. В сентябре этого года после реконструкции откроют мост через реку Омь на автодороге "Горьковское - Калачинск - Оконешниково". Здесь вложения составили 336 миллионов рублей.